El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará las pintadas o tirar residuos fuera del contenedor hasta con 3.000 €

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere poner coto a las conductas incívicas que ensucian la vía pública. Con sanciones máximas que llegan hasta los 3.000 euros, el objetivo es perseguir las pintadas y grafitis que afean la ciudad, la acumulación de residuos en el exterior de los contenedores o castigar con dureza a aquellos que dañan, incendian o vuelcan los depósitos de basura. Pero también dará herramientas a la Policía Local para multar a los dueños de mascotas que no limpien los excrementos u orines.

El alcalde, Jorge Azcón, anunció el martes que este mes se iniciará la consulta pública para la nueva ordenanza de limpieza. Las aportaciones que se obtengan se incorporarán al texto definitivo, que sustituirá al de 1986, completamente desfasado y que ni siquiera persigue muchas de las conductas que ahora serán motivo de sanción. Las nuevas multas podrían estar en vigor con la entrada en servicio de la contrata de limpieza, que introducirá numerosas innovaciones y mejoras en este servicio. "Queremos que se note un antes y un después, porque para los ciudadanos es prioritario", explicó la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca.

Nuevas sanciones de la ordenanza de limpieza de Zaragoza. HA

Las sanciones de mayor cuantía afectan a la limpieza en el entorno de los contenedores, uno de los caballos de batalla del actual gobierno municipal PP-Cs. También se multa a los que manchen la vía pública lavando el coche o arrojando aguas sucias. Las cuantías irán de los 50 euros a los 3.000 (en la actualidad la penalización oscila entre los 50 y los 250 euros y solo sube a 500 cuando es muy grave). Puede haber descuentos del 50% y del 25% por pronto pago, y la multa no exime de reparar el daño.

Las sanciones previstas para las pintadas y grafitis sobre edificios y mobiliario urbano son las mismas. Se llega, eso sí, a los 3.000 euros si se trata de un Bien de Interés Cultural y está previsto en la nueva ordenanza conminar al infractor a limpiar lo que ha ensuciado. Arrojar pequeños residuos a la vía pública estaba castigado con multas que oscilan entre los 50 y los 80 euros y ahora sube a 3.000 euros. Esa misma cifra pueden llegar a pagar quienes tiren residuos sin estar en bolsas, en el caso de que sean peligrosos. Para los que dañen, quemen o vuelquen contenedores, el rango de sanciones pasa de los 50 a 250 euros actuales a los 751 a 3.000 (esta multa es la prevista en caso de incendio).

Limpieza y animales

Una de las novedades de la ordenanza es que establece un régimen sancionador para lo relativo a mascotas y animales. Por ejemplo, no recoger sus excrementos puede suponer entre 50 y 750 euros. Lo mismo le puede ocurrir a los que den de comer, peinen o limpien animales ensuciando la vía pública. "Hay que llevar bolsita y botella, además de recoger inmediatamente", explicó Natalia Chueca.

Hay un importante bloque de nuevas sanciones, como por ejemplo la que trata de evitar que se rebusque entre la basura, que puede verse obligado a afrontar el pago de cantidades que van de los 50 a los 1.500 euros. Con multas que oscilan entre 751 y 1.500 euros se persiguen diversas conductas: no limpiar solares o zonas particulares de uso público, descargar vertidos no autorizados en el vertedero, dañar mobiliario urbano o de recogida de residuos, no separar por fracciones o depositar la basura en puntos indebidos o tirar de forma incontrolada tierras y escombros, voluminosos, aparatos eléctricos o animales muertos. También se sanciona, entre 50 y 750 euros, a los que incumplan sus obligaciones de colocar contenedores o limpiar la vía pública (terrazas, actos públicos...) o a los que se salten los horarios o las zonas para sacar la basura.

La ordenanza se adapta a la nueva ley de gestión de residuos y suelos contaminados. Por eso se hace especial hincapié en la necesidad de separar la basura para favorecer el reciclaje y la economía circular (Zaragoza recicla el 50% de sus desperdicios, cuando la media española ronda el 35%). Además, prevé detallar de forma pormenorizada qué residuos se pueden depositar en cada contenedor. De hecho, con la nueva contrata entra en servicio el contenedor marrón para residuos orgánicos, que se implantará en 2023.