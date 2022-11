Tres de cada cuatro usuarios del bus de Zaragoza creen que las peticiones del comité son "abusivas"

Tres de cada cuatro usuarios del transporte público de Zaragoza consideran que las peticiones del comité del bus son "abusivas". Así se desprende de la encuesta de A+M para HERALDO, que revela que apenas un 7,9% creen que sus reivindicaciones -entre las que se incluyen la suma del 90% de los IPC de 2020, 2021, 2022 y 2023- son "justas" (5,8%) o "totalmente justas" (2,1%).

Tras cerca de 630 días de huelga y ante la amenaza de que los paros se recrudezcan a partir del lunes y pasen de tres horas a seis, la paciencia de los viajeros parece haber llegado al límite. Tanto es así que un 88,7% aseguran no estar de acuerdo con el conflicto, el más largo de la historia del servicio en la ciudad, quedándose quienes sí lo están en un exiguo 2,9%. Hasta un 70% opinan que "no está justificado", y solo un 2,3% ve motivos para protestar. No en vano, más de un 73% afirman que los paros, que desde el 5 de septiembre han venido dejando esperas de más de 15 minutos a diario en las marquesinas en las horas de mayor afluencia, les perjudican "mucho" (25,6%) o "bastante" (47,7%). Apenas un 7,6% escapan de estas afecciones, mientras que un 18,9% han experimentado problemas puntuales en su día a día.

El estudio, elaborado entre el 3 y el 7 de noviembre, justo después de conocerse el resultado del referéndum, confirma, además, que hasta un 71,4% de los usuarios han tenido que ajustar sus horarios para llegar puntuales al trabajo o llevar a sus hijos al colegio con motivo de la huelga, situándose el 28,4% en el extremo opuesto.

Poco importa que, para la mayoría (45,6%), se estén cumpliendo los servicios mínimos, que se han movido entre el 46,8% y el 59,9%. Especialmente ante el nuevo calendario que se abre hasta enero de 2023, con paros que tendrán como referencia las franjas de 7.00 a 9.00, de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 20.00. Los hay que incluso se muestran aún más críticos y afirman que no se están cumpliendo los servicios mínimos fijados por el área de Movilidad, una opinión que comparten el 20,5% de los encuestados.

A la hora de repartir culpas es el Ayuntamiento el que sale peor parado. De acuerdo con la encuesta, un 64,2% estiman que está haciendo "poco" (20,1%) o "nada" (44,1%), si bien para un 15,6% está haciendo "bastante" para desbloquear el conflicto y un 4,9% cree que está haciendo "mucho".

Las críticas también salpican a Avanza. Más de la mitad de las opiniones recogidas por A+M (50,9%) sostienen que apenas está contribuyendo a la resolución de la huelga, con un 30% que aseguran que "no está haciendo nada". Más comprensivos son, en cambio, el 18,3% que sí creen que está haciendo "bastante" y el 6% que contestan "mucho".

Uno de los aspectos que más ha marcado la negociación en esta última etapa ha sido el referéndum que reclaman Avanza y la mayoría de los partidos del Ayuntamiento, a excepción del PSOE. La votación permitiría que la plantilla se pronunciase sobre la última propuesta lanzada por el SAMA y asumida por Avanza, que contempla una subida fija del 8,5% y una cláusula de revisión del 12% que, unida al resto de pluses, supondría un incremento del 16%. Es por ello que un 78,7% ven "incoherente" la postura del comité, que se niega a someterla al juicio de los trabajadores. Especialmente teniendo en cuenta que a la hora de endurecer los paros sí se ha contado con su opinión, como ocurrió el día 2. Esto hace que solo un 1,5% respalden la actitud de los sindicatos.

Para estos últimos, los porcentajes que propone la concesionaria siguen siendo "insuficientes" al no garantizar su poder adquisitivo ante la subida del IPC. En las últimas reuniones han insistido en que si no se mejora la oferta económica toca hablar de otros aspectos como el registro de jornada o los cuadros de descanso de los fines de semana. No obstante, un 73,8% de los viajeros consideran que las propuestas de la empresa "son suficientes", situándose un 6,6% entre quienes sostienen que deberían plantearse otras.