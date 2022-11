Nueva logia masónica en Zaragoza: Unión Sincera del Cierzo

"Ser masón es mucho más de lo que cuenta la leyenda y en muchas ocasiones no tiene nada que ver. Siempre hemos estado perseguidos por los regímenes totalitarios y sigue siendo muy complicado normalizar. Existen diferentes corrientes y la del Gran Oriente de Francia (GODF), la nuestra, no es como la que todo el mundo conoce. No concebimos ninguna discriminación por creencia, género o raza como condición de ingreso. Es decir, no es lo mismo la masonería dogmática que la adogmática", explica Eduardo R., venerable maestro en la capital aragonesa.

A nivel nacional, Eduardo calcula que hay 3.000 masones. "Somos una pequeña minoría", dice. Sin embargo, en Aragón, este sábado dan un paso "cuantitativo y cualitativo". "Durante varios años hemos venido trabajando en Zaragoza como 'Triángulo Cierzo' y a partir del 12 de noviembre nos convertimos en la primera logia del Gran Oriente de Francia radicada en Aragón. El nombre será 'Unión Sincera del Cierzo'. Habitualmente nos juntamos una vez cada 15 días y nuestras reuniones se caracterizan por estar teatralizadas", explica.

El GODF es la federación referente de la masonería adogmática mundial, ya que es la más antigua y numerosa en Europa. Activa desde 1775, cuenta en la actualidad con 50.000 miembros repartidos en 1.200 logias. "Además, tomamos parte del nombre de la primera logia creada en Aragón: 'San Juan de la Unión Sincera', que data del año 1813", especifica.

El 'encendido de luces' de la logia constará de dos actos. El primero, que será público, es una ofrenda a la escultura de Ramón y Cajal y un discurso. "Fue el masón más importante de Aragón", reconoce. Después será el turno de acto privado, que será una recepción de masones. "Vendrán de muchas ciudades de España y también de Francia para celebrar el día junto a todos nosotros", apunta.

Valores

"Todas las ideas políticas, sociales y religiosas tienen cabida en la masonería, a condición de que respeten los Derechos Humanos y no inciten a la discriminación, al odio o a la violencia hacia personas y colectivos", defiende. La masonería utiliza símbolos de la albañilería, un ritual propio y el intercambio de ideas como principales herramientas para lograr el principal objetivo: "el desarrollo de las personas para la mejora de la humanidad". "Tales propósitos de desarrollo y mejora solo son posibles mediante el fomento del pensamiento crítico, la razón y la solidaridad basada en el respeto mutuo", puntualiza.