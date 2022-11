Azcón insta a Avanza y al comité del bus a negociar "hasta el último minuto" en el SAMA para evitar más paros desde el lunes

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha instado este lunes a Avanza y al comité del bus urbano a negociar “hasta el último minuto” en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para evitar el endurecimiento de la huelga a partir de la próxima semana. Si esta no se llega a un acuerdo, los paros parciales pasarán de tres a seis horas diarias, con afecciones en tres tramos distintos de lunes a viernes que tendrán las franjas de 7.00 a 9.00, de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 20.00 como referencia, un nuevo giro de guion que multiplicará las afecciones al ciudadano y provocará importantes pérdidas tanto a la concesionaria como a la plantilla.

Consciente de ello, el regidor ha instado a “negociar todo lo que se tiene que negociar” en la reunión de este miércoles, que volverá a sentar a las partes tras la enésima ruptura de la negociación y el ‘sí’ mayoritario de la plantilla al referéndum planteado por el comité. “Confiamos en que se llegue a un acuerdo. Ya lo he dicho por activa y por pasiva, creo que la propuesta de recuperación del IPC que está haciendo el SAMA, que llega hasta el 12% y se incrementa hasta el 16% con todos los pluses, es aceptable. Tenemos que confiar en que quien se encarga de llevar adelante la mediación consiga definitivamente un planteamiento que solucione un problema que tienen los zaragozanos, una huelga del transporta urbano que dura ya demasiado”, ha comentado.

La última reunión en el órgano de mediación terminó apenas una hora, y no solo no sirvió para acercar posturas, sino que elevó la tensión al no permitirse la entrada de un observador municipal como reclamaban los sindicatos. Sobre qué pasará si este nuevo encuentro fracasa -la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, dejó abierta la posibilidad de llamar a las partes a posteriori-, Azcón ha preferido no adelantar acontecimientos. “Si el miércoles hay negociación, vamos a confiar en ella. Si avanzara lo que va a pasar supondría que yo pienso que van a fracasar, y no quiero que lo hagan”, ha subrayado. Por ello, espera “que se llegue ya a un acuerdo pensando en el bien de los trabajadores de la contrata y, fundamentalmente, en los ciudadanos que usan el transporte público”.

Antes de la reunión, los conductores volverán a concentrarse frente al Ayuntamiento, en la plaza del Pilar. Lo harán mañana de 10.15 a 11.30, coincidiendo con el inicio del debate sobre el estado de la ciudad, con el objetivo de reivindicar “un convenio justo y unas condiciones de trabajo dignas”.