Zaragoza acoge el II Congreso de Ciencias Contemplativas y Mindfulness

La capital aragonesa acoge durante dos días -este viernes y el jueves- la segunda edición del Congreso de Ciencias Contemplativas y Mindfulness, un foro de expertos impulsado por la World Happiness Foundation y la Cátedra de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Zaragoza.

En él -que tiene su sede en el Paraninfo de Unizar tanto presencial como 'online'- se muestran las nuevas líneas de investigación para mejorar el bienestar emocional. Entre otros enfoques, se abordan los secretos de Advaita Vedanta, una rama del hinduismo, la tradición de la cábala, la meditación zen o el cristianismo, a través de un amplio programa de conferencias y talleres, según han informado sus organizadores.

El congreso fue inaugurado este jueves por Javier García Campayo, director de la Cátedra de Ciencias Contemplativas y del Máster de Mindfulness, y Luis Gallardo, fundador de la World Happiness Foundation. Las sesiones se abrieron el jueves con una conferencia magistral de Julieta Galante, una de las investigadoras más relevantes a nivel mundial en el ámbito de la meditación, que explicó qué son las ciencias contemplativas y cuáles son los desafíos futuros que las rodean.

Además, la jornada del jueves también contó con la intervención del profesor titular de la Universidad Complutense y escritor, Juan Arnau, y una mesa redonda en la que participaron el monje y maestro de Advaita Vedanta, Swami Satyananda Saraswati; el filósofo y coordinador de la plataforma filosófica “Cura sui”, Nacho Bañeras; el cabalista y escritor, Eduardo Madirolas; y el investigador Manu Mariño.

Mientras, este viernes ha tenido lugar la conferencia 'The Changing Shades of Ego on the Path of Awakening' impartida por el reconocido psicólogo William Van Gordon. Además de ponencias del doctor Javier Garcia Campayo sobre la investigación en sueños lúcidos; de la investigadora Marta Modrego, sobre las nuevas posibilidades para la práctica en la realidad virtual; y de Jesús Montero, del Oxford Minfulness Institute, que ha expuesto los nuevos desarrollos del MBCT (Mindfulness-based cognitive therapy) para la depresión.

También se ha celebrado una mesa redonda sobre educación contemplativa que ha contado con la participación de la catedrática en Educación de la Universidad de Zaragoza, Alejandra Cortés; el investigador Hans Burghardt de la Universidad de Emory; Yolanda Ruíz, de la UCV; y Daniel Campos, Paola Herrera y Mayte Navarro, también del campus público aragonés.