Sandra Marín se compromete a trabajar como futura candidata del PSOE para "sacar a Calatayud del pozo

A falta de la asamblea extraordinaria de la agrupación local del PSOE en Calatayud que lo ratifique, Sandra Marín, actual concejal y portavoz socialista en la Comisión de Recursos y Régimen Interior, será la candidata a la Alcaldía de la ciudad. Esa cita, ha dicho este jueves, será en breve. Por su parte, la configuración y presentación de la lista, ha reconocido, puede demorarse hasta marzo o abril.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido en la localidad, donde ha estado acompañada por parte del equipo que desde 2019 configura el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Calatayud. "Sola no voy a poder hacer nada. Voy a trabajar con energía y entusiasmo con mis compañeros, para que el fruto sea sacar a Calatayud de este pozo y vuelva a tener el lugar que le corresponde", ha sostenido.

Ha detallado que hace 15 días registró por escrito la candidatura, pero que ya desde su nombramiento como integrante del comité provincial del PSOE entendió que tenía que dar un paso más, igual que ocurrió para pasar de figurar como independiente a afiliada. "No me gustan las medias tintas. Me abrieron las puertas y decidí implicarme íntegramente", ha argumentado.

También ha incidido en que busca "romper el tópico de que en Zaragoza no nos quieren". "Nos quieren y mucho", ha zanjado, indicando que ha recibido el apoyo de sus compañeros en la ciudad y en la comarca, pero también de Javier Lambán, de Juan Antonio Sánchez Quero y de la ejecutiva federal socialista.

"Hace 20 años que no hay un cambio en la primera plaza de la lista y nunca había liderado una mujer", ha subrayado. En cuanto a su antecesor en el puesto, Víctor Ruiz, Marín ha confesado que le ha transmitido que "sea yo misma, que diga lo que pienso y que tenga fuerza, tesón y paciencia".

Sobre la configuración de la lista, Marín ha explicado que cuentan con un primer periodo hasta enero, prorrogable hasta abril. "Hay gente animada y se ofrecen", ha indicado. También ha pedido "la ayuda y apoyo de toda la ciudadanía" para "construir una ciudad con futuro y con proyectos".

El proceso de elección del cabeza de lista solía hacerse, ha recordado Marín, por el proceso de primarias. Sin embargo, en este caso no ha sido así porque es una vía reservada a municipios con más de 20.000 habitantes, y Calatayud en la última cifra oficial del padrón tiene 19.850 registros.