Muere el cardiólogo aragonés Fernando Alonso Lej, 'padre' del MIR

El cirujano aragonés Fernando Alonso-Lej, quien introdujo en España el sistema de formación MIR, de Médicos Internos Residentes, ha fallecido este miércoles, a los 95 años, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, según han confirmado fuentes hospitalarias.

Fernando Alonso-Lej cursó Medicina en la Universidad de Zaragoza, terminando en 1951 con la calificación de premio extraordinario número 1. Habiendo fallecido su padre, también médico, cuando Fernando tenía solo 9 años, su sueño era ser cirujano, y en aras de hacerlo realidad emigró a los Estados Unidos. En aquel país cursó completa formación en cirugía general (sistema piramidal) y en cirugía torácica y cardiovascular (1951-1960), obteniendo los ‘boards’ en ambas especialidades y siendo el primer extranjero que llegó a ser jefe de Residentes en un hospital universitario de Estados Unidos, el de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Posteriormente recibió la Medalla de Honor de EE. UU., siendo biografiado en ‘Who’s who in the world’.

Tras once años en Estados Unidos, su ilusión por trasladar a España sus amplios conocimientos en cirugía cardiaca y el deseo imperioso de crear una formación para postgraduados semejante a la estadounidense lo llevaron a retornar a su país. Así lo hizo, obteniendo por oposición en 1962 la plaza de jefe de Servicio en Cirugía Cardio-Torácica en el Hospital General de Asturias (HGA).

El también cirujano cardiovascular Fernando Ibarra, que fue jefe de sección en el Servet y realizó su residencia con él, destaca que Fernando Alonso Lej ha sido "el que nos ha enseñado la cirugía cardíaca desde el año 66". Tanto el doctor Andrés Gutiérrez como él hicieron la residencia con Alonso Lej en el Hospital General de Asturias. "Era la etapa MIR inicial, de la que él fue realmente el iniciador en España. Importó este sistema de Estados Unidos después de estar trabajando allí 9 años. Cuando volvió a trabajar a España pensó que una de las cosas que podía aportar era implementar este sistema, y es lo que hizo en el Hospital General de Asturias, que es el que arrancó este programa, y después le siguieron otros", resume Ibarra, que trabajó primero en Asturias con él, desde el año 1966, y posteriormente hasta su jubilación en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, adonde se trasladó en el año 1975 como jefe de Servicio.

"Lo que nos ha aportado es mucho. Nos ha enseñado cirugía cardiaca y nos ha enseñado a enseñar Medicina al estilo de como él lo había aprendido y como se hace en Estados Unidos. Es un referente y uno de los pioneros de la cirugía cardíaca en España, pionero en irse a Estados Unidos en los años 50 y pionero en implementar aquí en España el sistema de formación de médicos residentes, en todas las especialidades y no solo en la nuestra", destaca Ibarra, quien ocupó su posición como jefe de servicio tras la jubilación de Alonso Lej a finales de 1996.

Por su parte, el doctor Andrés Gutiérrez, quien cursó también con él su residencia en Oviedo, hace hincapié también en que el cirujano Alonso Lej fue el auténtico fundador del MIR en España, hecho que a su juicio quedó "diluido" cuando la Seguridad Social extendió este sistema importado por este médico aragonés fallecido a los 95 años. "Como cirujano cardíaco fue un pionero; y del sistema MIR, un inventor. Incluso la palabra MIR, el acrónimo, lo creó él y creo que es el hecho más a resaltar", puntualiza Gutiérrez, quien recuerda además al doctor Alonso Lej como un "excelente jefe" y una persona "adelantada a su tiempo".

"La aportación más importante que ha hecho a la Medicina fue formar ese sistema. Era un convencido de que la medicina había que enseñarla y enseñarla bien para poderla ejercer. En la especialidad de Cardiología fue un pionero, y luego era un hombre que estaba convencido de que había que ser deportista, tener una buena formación física para ejercer la profesión, que era particulamente dura. Tenía una mentalidad muy abierta. Le interesaban temas de física y era progresista en el buen sentido de la palabra", concluye el doctor Gutiérrez.

Operó al actor Emilio Gutiérrez Caba



A lo largo de su trayectoria, el doctor Fernando Alonso-Lej operó a numerosos pacientes del corazón; entre ellos, a personalidades famosas, como el actor español Emilio Gutiérrez Caba, quien lo califica en una entrevista de "eminencia".

Así lo contaba el actor en una entrevista para HERALDO realizada en el Teatro Principal de Zaragoza, donde se reencontró hace un año con María José Goyanes (Madrid, 1948), cuyo vínculo profesional arrancó en 1968, al fundar ambos su propia compañía teatral. "La aventura no duró mucho tiempo, apenas hicimos un par de funciones juntos. Después yo tuve mi primera operación de corazón, que por cierto el cirujano fue aragonés, Fernando Alonso-Lej, toda una eminencia", relataba a HERALDO en abril del año pasado.

Por su dilatada y reseñable trayectoria, como "creador del sistema MIR en España", en 2019 fue distinguido como Zaragozano Ejemplar por el pleno del Consejo de Ciudad del Ayuntamiento de Zaragoza, que otorgó también esta condecoración ese año al profesor Jesús Molledo Cea, a Adela Vacas Jiménez, dirigente vecinal de la asociación Actur-Puente de Santiago, y a Lorena Giménez Cestero, fundadora del proyecto Idea de atención a hijos cuyos padres o tutores han fallecido o sufren de alguna discapacidad, enfermedad o dependencia.