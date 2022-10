Acusan a un joven de una violación en un hotel de San Mateo de Gállego

La incomparecencia de una testigo que las acusaciones consideran esencial impidió que el juicio que se celebraba en la Audiencia de Zaragoza por una presunta violación en San Mateo de Gállego quedara ayer visto para sentencia. La denunciante es sevillana y el acusado, de Pontevedra. Pero ambos coincidieron casualmente en la terraza de un bar de la localidad zaragozana, desde donde se marcharon después al hotel donde ocurrieron unos hechos que interpretan de forma completamente distinta.

La causa se remonta al 11 de mayo de 2020, fecha en la que el investigado, José Miguel M. A., se había desplazado a San Mateo de Gállego para montar un parque eólico. «Estaba con otros compañeros en un bar y conocimos a dos mujeres. Tomamos unas copas y unos chupitos y luego una de ellas subió conmigo a la habitación. Yo no la agredí ni la obligué a nada, fue todo pactado», declaró el joven. Reconoció que es un poco «bruto» cuando practica sexo. «Me gusta hacerlo fuerte, con intensidad, pero no golpeando», explicó, para admitir después que llegó a morder un pecho a la denunciante. «Pero me dijo que no le gustaba y paré», contó.

Por su parte, la mujer insistió en que en ningún momento quiso mantener relaciones sexuales. «Solo subí a su habitación a esperar a mi prima, que tenía mis llaves», declaró. «Yo estaba muy bebida y él también. Nos sentamos en la cama y empezamos a hablar. Le dije que a mí me gustan las mujeres y que no quería nada con él, pero al final se puso serio, me alzó la voz y me vi obligada a desnudarme. Él me quitó el chaleco y el sujetador», relató. Según la denunciante, la sujetó con fuerza, la penetró y no la soltó hasta que sonó el teléfono y aprovechó para decirle a una amiga que llamara a la Guardia Civil. La Fiscalía pide 9 años de cárcel y la defensa, a cargo de Julián Guillén, la absolución.