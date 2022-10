Esperas de más de dos horas en el registro municipal: “No se puede perder tanto tiempo para un triste papel”

El registro municipal de la plaza del Pilar acumula esperas de más de dos horas para empadronarse o renovar la tarjeta ciudadana. Los últimos días dejan filas de más de 40 personas a las puertas del Consistorio, una situación que, según ha denunciado este miércoles la concejala de ZEC Luisa Broto, ha llegado a "saturar" el control de acceso que se hace a la entrada y ha terminado abarrotando el vestíbulo. El problema lleva produciéndose casi todo el año, pero en las últimas semanas ha ido a más, motivo por el que PP-Cs ha decidido reforzar el servicio en horario de mañana y tarde.

Según han explicado, las ventanillas abrirán de 8.30 a 14.00, y el personal que gestiona los trámites del padrón estará también de 16.00 a 19.00 los martes y jueves. A esto hay que añadir, además, refuerzos en algunas juntas municipales en horario de tarde a partir de la próxima semana. Esta fórmula, no obstante, también ha sido criticada, ya que, según ZEC, se basa en las horas extra, lo que implica "un mayor gasto sin generar nuevos empleos".

Entre tanto, los ciudadanos asumen las filas con resignación. Karen Guillot, una de las afectadas, esperaba ayer paciente a que llegase su turno para tramitar su empadronamiento. "No lo entiendo. Mi hermana vino hace una semana y apenas estuvo diez minutos. Yo llevo ya más de una hora. He tenido que hacer fila fuera durante 10 minutos y otra dentro para coger número. Al menos puedo estar sentada", contaba hoy.

A pocos metros, Pedro Marín aguardaba desde hacía hora y media para renovar su tarjeta ciudadana. "Llevo el 150 y van por el 123. Espero que me atiendan antes de cerrar", decía. Algo parecido le pasó a Iris Milla, de Calatayud. "He venido dos veces. Estuve otro día y me dijeron que no tenía toda la documentación", lamentaba. A su lado, Alfredo Jiménez criticaba "tener que perder tanto tiempo para un triste papel", y Aura González esperaba que, tras cuatro intentos, esta vez no le faltase nada. "Al menos tenemos a los niños en el colegio", indicaba.

En las últimas horas, la alta demanda ha obligado a convocar a una gran cantidad de personas para el día siguiente, de ahí que el Ayuntamiento siga recordando que cualquier documento para el registro general también se puede presentar en el de Delegación.