Las ferias que trajeron la normalidad y los peluches gigantes se despiden este fin de semana

Las ferias se despiden del recinto de Valdespartera de Zaragoza el domingo 23 de octubre a media noche. Después de 17 días en el sur de la ciudad, con una climatología que les ha respetado y sin restricciones de aforo ni mascarillas, los feriantes hacen balance y describen este 2022 en Valdespartera como "un año para enmarcar".

Entre las 143 atracciones y casetas se estrenaba en esta ocasión una gran (literalmente) novedad en el recinto ferial. Se trata de varios peluches gigantes que cuelgan de un hilo y están dentro de unas urnas de casi dos metros de altura. "Hemos tenido que innovar", dice Ángel Barata, presidente de la Asociación de feriantes. Los visitantes, si quieren conseguir el premio de metro y medio, pueden participar con un euro. La moneda activa el movimiento de una cuchilla que, bien dirigida, corta la cuerda, cae el peluche y abre la puerta de cristal. "Muchos pueden pensar que es una estafa conseguir un peluche tan grande por solo un euro, pero se puede. Solo tienes que tener muy buena puntería", aclara Barata.

"Es el peluche más grande que he visto en todas las ferias. Todo el mundo me miraba"

Borja Forcén Celma, de Osera de Ebro, así lo hizo la otra tarde. Consiguió llevarse para casa una descomunal figura blandita del personaje de Disney Stitch. "No sabía ni cómo iba la máquina, pero conseguí cortar la cuerda a la tercera, el muñeco me ha costado 3 euros", cuenta, "No pensaba que era tan fácil", confiesa Borja. "Es el peluche más grande que he visto en todas las ferias. Todo el mundo me miraba". Javier Molina, empresario feriante del Pilar, al enterarse de la proeza de Borja dijo: "No sé si es un regalo o un castigo. Tener que cargar con un peluche tan grande durante toda la tarde debe de ser agotador".

"No tenemos ni idea de dónde vamos a poner el peluche porque ocupa más que mi mujer", bromea Borja. "Casi todos los años consigo algún muñeco pero normalmente me suele costar más. Me gusta mucho el ambiente de las ferias y jugar en las tómbolas", asevera el oserano.

El empresario Javier Molina dice que "esta nueva máquina está teniendo mucho éxito". La empresa que fabrica la gran urna también suministra el peluche (fabricado en China) que va dentro, por eso los visitantes de las ferias han visto algunas de estas cajas de cristal vacías. Borja no es el único que ha conseguido un muñeco de este tamaño en el recinto ferial. Ángel Barata dice que "no es nada fácil" enfrentarse a la máquina donde el oserano quizás tuvo más suerte que puntería. Un peluche de aspecto similar se puede conseguir en tiendas virtuales de China por unos 60 euros.

El peluche de Stich antes de que pasara por ahí Borja y otra máquina sin premio. Víctor Meneses

Las ferias de Valdespartera estarán abiertas este viernes 21 y el sábado 22 de octubre de 11.00 a 4.00 y el domingo 23 de octubre de 11.00 a 0.00. Además, el día 22, a las 22.30 se lanzarán fuegos artificiales desde Los lagos de Penélope y el domingo es el día popular o del niño donde las atracciones están a mitad de precio.