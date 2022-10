Azcón reunirá a la empresa y los trabajadores del bus pero rechaza las "amenazas" del comité

Tras la amenaza del comité de Avanza de endurecer los paros y la exigencia de una reunión en el Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, ha recogido este viernes el guante y se ha mostrado dispuesto al “diálogo”. Pero ha lanzado dos mensajes a los representantes de los trabajadores de la concesionaria de transporte urbano: ese diálogo debe servir para cerrar el conflicto laboral de forma inmediata, no para enredarlo aún más, y no puede desarrollarse bajo “amenazas”. El comité de empresa, con el apoyo de Sattra y CUT, ha dejado claro que si no hay reunión en el Consistorio o no avanzan las conversaciones se llevará a referéndum el 2 de noviembre que los paros pasen de tres horas diarias a seis.

Y esta vía de presión no es aceptable para el regidor. “La actitud de endurecimiento de la huelga no es la adecuada. Lo que el Ayuntamiento lleva mucho tiempo pidiendo es que cese los paros en el bus urbano”, ha explicado Azcón. El alcalde no ha querido concretar más a la espera de recibir una propuesta formal del comité, que previsiblemente llegará el lunes, pero ha recordado que el Ayuntamiento ya ha reunido a las partes para facilitar un acuerdo.

Tampoco ha querido decir qué papel jugará el Ayuntamiento en esas conversaciones, que según el planteamiento del comité se deberían desarrollar antes del 28 de noviembre: si actuará como mediador, como mero ‘notario’ de las conversaciones o si hará alguna propuesta. Se remitió al papel desarrollado por el Consistorio en otras reuniones con la empresa y los trabajadores, que nunca ha sido de mediación activa sino más bien de escucha. “Indudablemente, no vamos a hacer algo distinto de lo que hemos hecho. Vamos a seguir dialogando y a intentar que el convenio se cierre con una propuesta justa”, ha dicho.

Con estos mimbres, el alcalde ha querido recordar dos cosas. En primer lugar, se ha remitido a la propuesta del Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA), que implicaba que, para un trabajador medio, las retribuciones subieran desde los 35.000 euros brutos anuales de la actualidad a 41.000. Esta oferta, que el Ayuntamiento acepta, le supondría al erario municipal un coste de nueve millones anuales. En este sentido, ha exigido que se permita a los trabajadores del bus votar en referéndum la propuesta del organismo de mediación, algo a lo que el comité se niega.

En este sentido, ha recordado al comité que esos nueve millones suponen “un esfuerzo muy importante” para los ciudadanos a través de sus impuestos. Además, ha insistido el alcalde, este conflicto no está vinculado a despidos o recortes en las condiciones laborales, sino a subidas salariales, entre pluses y salario base, de un 16%, que los sindicatos consideran insuficientes. “Nadie con un mínimo sentido común entiende que los zaragozanos, con la propuesta económica que hay encima de la mesa, sean rehenes con una negociación que toca cerrar de forma inmediata”, ha dicho Azcón.