Acusan a un hombre de abusar de una niña y exigirle fotografías y vídeos desnuda

Nelson Arnaldo A. V. será juzgado la semana que viene en la Audiencia Provincial de Zaragoza por abusar presuntamente de una niña de 10 años a la que fotografió mientras la agredía sexualmente. Después le envió por Whatsapp esas imágenes, así como otras de él desnudo y le exigió que le remitiera nuevas fotos y grabaciones de vídeo que él mismo le explicó cómo debía hacerlas. La madre de la menor descubrió las imágenes en el teléfono de la niña y denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El primer abuso sexual lo cometió presuntamente el 29 de agosto en su propio domicilio, donde residía con su pareja, un hijo de 8 años de esta y otro en común de tan solo un año de edad. La niña de 10 años estaba en la casa invitada por la pareja. En un momento dado, Nelson Arnaldo A. V. se sentó en una cama entre medio del niño de 8 y la niña de 10 y, tapado con una manta, metió los dedos en la vagina de la pequeña y aprovechó para hacerle fotos con el teléfono móvil. Luego le preguntó si le había gustado y, poco después, le mandó las imágenes por Whatsapp.

A partir de ese momento, como recogen los escritos de acusación, el acusado comenzó una escalada de envíos de texto y fotos en las que aparecía él desnudo, pero también de otras menores de entre 7 y 8 años en posturas sexuales, solas y con adultos.

Los especialistas de la Guardia Civil en este tipo de delitos descubrieron que el hombre remitió numerosos vídeos de pornografía infantil y acreditaron que las fotografías provenían de los teléfonos móviles del acusado y de la niña.

Para la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del abogado Francisco Sanz Gavín, Nelson Arnaldo A. V. es autor de un delito de abusos sexuales en concurso con otro de corrupción de menores, así como de un delito de difusión y publicación de pornografía infantil y un tercero contra la libertad sexual y utilización de menores. Por el primero solicitan una pena de doce años de prisión, cinco por difundir pornografía infantil y otros diez por el tercer delito. En total, 27 años de cárcel, además de penas de alejamiento y una indemnización de 15.000 euros por los daños morales causados a la víctima.

El juicio debería haberse celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero un cambio a última hora de abogado defensor hizo que el tribunal aceptara la petición del nuevo letrado del acusado de aplazar la vista para ilustrarse convenientemente sobre la causa y no vulnerar el derecho de defensa de su cliente. No obstante, antes hizo a este un ligero reproche por no haber tomado con tiempo esa decisión ya que la causa lleva abierta tres años, pues la denuncia es de septiembre de 2019. Según justificó Nelson Arnaldo A. V., su anterior abogado no le había informado del proceso ni de los años que le pedían y optó por buscarse otro cuando le dijeron que iba a ser juzgado de manera inminente.

El nuevo letrado impugnó las imágenes aportadas en la causa alegando que el auto judicial que permitió el análisis de los teléfonos no estaba fundado. La acusación particular se opuso a la suspensión de la vista argumentando que, visto lo anterior, el defensor conocía suficientemente la causa para defender a su cliente. Aún así, se decidió aplazarla unos días.