Taxista: “Por la noche, casi nadie lleva la mascarilla en el taxi"

La mascarilla sigue siendo obligatoria en los medios de transporte público como autobuses, trenes y también en los taxis. Aunque, a tenor de lo que viene sucediendo en las últimas semanas en Zaragoza, parece que mucha gente lo ha olvidado. Los taxistas de la ciudad denuncian que muchos de sus clientes acceden a los vehículos desprovistos de esta medida de protección sanitaria y que deben ser ellos los que se la proporcionen. “Nosotros no tenemos obligación de darles una mascarilla si no llevan, pero el 90% de los compañeros ha optado por comprarlas de su bolsillo y repartirlas a los despistados para no perder clientes”, dice Miguel Ángel Perdiguero, presidente de la asociación provincial de Autotaxis.

Aunque "algunos taxistas hacen la vista gorda si el cliente no lleva mascarilla o no quiere ponérsela", admite Perdiguero. "Les informan de que es obligatorio su uso pero no pueden obligarles”, añade el presidente de los taxistas de Zaragoza. Y es que "no están los tiempos para dejar pasar clientes ni para desperdiciar el trabajo”, afirma el taxista. Además, esta cuestión genera dudas entre los conductores. "No sabemos si podemos negarnos a hacer el servicio o tenemos la obligación de hacerlo, como transporte público que somos, aunque el usuario no lleve mascarilla”, duda Perdiguero. “En los autobuses es diferente porque el conductor llama a la policía si un pasajero no la lleva puesta y no quiere bajar del vehículo, pero a nosotros esto nos pasa más a menudo y no podemos estar llamando todo el tiempo a los agentes porque colapsaríamos el servicio”, afirma el presidente de los taxistas.

Una cuestión de seguridad

Al parecer, la situación ha empeorado desde hace varias semanas. “Por la noche, casi nadie lleva la mascarilla en el taxi. Lo hemos visto en las Fiestas del Pilar. En los recintos festivos hemos cogido clientes y el 90% no la llevaba. En el estado en el que muchos suben al taxi, con síntomas de embriaguez, no podemos arriesgarnos a decirles que se pongan la mascarilla porque vamos solos y en un momento nos la pueden liar. Es una cuestión de seguridad”, matiza Perdiguero.

El taxista Pedro Repollés se muestra "comprensible" con los clientes. "La mayoría la lleva y, si no, yo les digo que se la pongan, pero en casos excepcionales, dejo que vayan sin ella", explica. Como en estas Fiestas del Pilar: "Si vienes de un concierto en Valdespartera, donde has estado junto a 20.000 personas sin mascarilla, qué sentido tiene ponértela cuando subes al taxi", reflexiona Repollés.

Miedo a la covid

Por el día es diferente. “La mayoría la lleva encima y al recordarles que es obligatoria, se la ponen”, confirma el presidente de la asociación de taxis. Pero también hay quienes prefieren dejar al cliente en la calle. “Hay taxistas que optan por no hacer el servicio si el usuario no lleva la mascarilla porque tienen miedo a la covid. El virus ha hecho mucho daño al sector. Nos ha afectado directamente”, dice Perdiguero. “Hemos perdido a 7 compañeros por esta enfermedad. El último hace tan solo 4 o 5 meses”, lamenta el taxista. “Otros 10 o 12 no podrán volver a coger un taxi en su vida por problemas derivados de la covid”, y recuerda “nosotros éramos los que transportábamos a los enfermos a los hospitales en plena pandemia cuando no había mascarillas y estaba todo colapsado”.

Tantas opiniones diferentes entre los conductores han generado muchas dudas y algún problema. “Hay taxistas que se quejan de que algún compañero ha cogido al clientes sin mascarilla que él había rechazado”, explica Perdiguero. “Tampoco sabemos si pueden multarnos por permitir al usuario ir sin mascarilla. Hay hasta rumores de que ya se han llevado a cabo denuncias de este tipo”, añade. Por ese motivo, ha presentado este jueves una consulta formal a la Policía Local de Zaragoza en la que ha preguntado si pueden negarse a coger a un cliente sin mascarilla o si tienen obligación de hacer el servicio. También, sobre quién recaería la multa en caso de haberla: el conductor, el cliente o ambos.

Desde Policía Local de Zaragoza explican que la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los transportes públicos es una medida sanitaria, por lo que los responsables del expediente sancionador, si lo hubiera, sería el servicio provincial de sanidad de Zaragoza. Desde allí confirman que, por el momento, no tienen constancia de que se haya efectuado ninguna denuncia de este tipo y que, en caso de que llegase, se sancionaría al pasajero exclusivamente.