Bella Principesa, el bebé del circo de Fofito que ha nacido en Zaragoza

El circo de Fofito tiene, desde el pasado 7 de octubre, una nueva habitante y es maña. Se trata de Bella Principesa, el nuevo bebé de dos de los artistas de este espectáculo que nació en Zaragoza durante las pasadas Fiestas del Pilar. De hecho, el mismo día en que el circo daba su primera sesión, nacía esta pequeña en el Hospital Clínico de la capital aragonesa.

Su madre es la trapecista y bailarina de aros del circo y su padre, uno de los hombres de oro, es decir, uno de los forzudos del espectáculo. “Cuando llegué a Zaragoza estaba de 41 semanas y ya sabía que iba a dar a luz durante los días del Pilar”, dice Pamela Diana, madre de la criatura. “Al llegar a la ciudad me acerqué al Clínico con todos los informes médicos del seguimiento del embarazo que he llevado en las distintas ciudades por las que hemos pasado durante los últimos nueve meses. Allí me atendieron muy bien y como ya llevaba una semana cumplida, me programaron el parto para el día 7 de octubre”, explica la nueva mamá. “Al final, hubo algunas complicaciones y tuvo que ser cesárea, pero todo fue bien y la niña está perfectamente”, continúa la trapecista que ahora se encuentra de baja por maternidad.

Más información Qué días son más baratas las ferias de Valdespartera en Zaragoza

Bella es la hija de dos artistas del circo de Fofito que ha nacido en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. Guillermo Mestre

Como un homenaje a la Virgen

“Estos últimos meses no he podido hacer mi espectáculo en el trapecio por cuestiones obvias pero no he parado de trabajar y me he ocupado de la taquilla”, explica esta artista italiana. Este es su cuarto retoño. Tiene otros tres hijos de 16, 14 y 13 años con su marido, el forzudo Giovanni Morton, y este bebé “era muy esperado por toda la familia. Sus hermanos están encantados”, afirma Diana.

Además, que la niña haya nacido en Zaragoza ha supuesto algo muy especial para ella a nivel emocional. “Mi padre, que ya falleció y también era artista en el circo, amaba esta ciudad, trabajó mucho en estas fiestas y le tenía mucho cariño a la Virgen del Pilar”, recuerda la reciente madre. “Cuando se puso enfermo, le regalaron un cuadro de la ‘pilarica’ y él le rezaba todos los días”, señala. “En cierto sentido, es como si mi padre hubiese querido que la niña naciera en Zaragoza para las Fiestas del Pilar, por el cariño que le tenía, tanto a la Virgen, como a la ciudad”, afirma la trapecista.

El nacimiento de Bella no ha pasado desapercibido para vecinos y comerciantes de la zona. “Hemos recibido regalos para la niña de diferentes personas, como de los empleados de la gasolinera que tenemos al lado. La gente ha sido muy cariñosa y acogedora con nosotros”, reconoce Diana. También sus compañeros, el resto del elenco que conforma este espectáculo está “encantado” con el nacimiento. “Todos quieren darle el biberón y cogerla a la vez. Somos como una gran familia y estamos muy felices de tener una bebé maña, hasta el perro está feliz”, afirma la artista.