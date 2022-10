Unanimidad en Zaragoza para reducir el tipo del recibo del IBI al mínimo legal

No es habitual una posición política unánime con un impuesto tan importante en la administración local como es el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI). Pero eso pasó este martes en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Todos los grupos votaron a favor de la rebaja del tipo del tributo hasta el 0,4, el mínimo establecido por la ley. La bajada permitirá que el recibo se mantenga estable, con leves subidas y bajadas en función del valor catastral, que depende de la zona, del tipo de inmueble o de su antigüedad.

La concejal de Hacienda, María Navarro, destacó el cumplimiento de una promesa electoral y de un acuerdo de gobierno. Navarro sumó las bonificaciones a familias numerosas, la ordenanza para la atracción de empresas, la fiscalidad verde o las rebajas de la tasas de escuelas infantiles a familias con bajos recursos. «En política fiscal hemos cumplido», declaró.

Todos los grupos políticos habían solicitado la reducción del IBI al 0,4, por lo que votaron a favor. Hubo críticas eso sí porque el alcance de las ordenanzas de este año no ha sido muy elevado, al no tocarse la mayoría de ellas y, por lo tanto, limitar la posibilidad de formular votos particulares por parte de los grupos. Ros Cihuelo, del PSOE, se quejó de que no se haya dado trámite a las proposiciones normativas en materia fiscal presentadas por su grupo ante la imposibilidad de presentar votos particulares.

En la comisión se debatió sobre las controversias jurídicas que afectan a la plusvalía. La concejal de Hacienda se mostró favorable a la «desaparición» de este polémico impuesto, pero siempre y cuando el Estado habilite compensaciones. Navarro criticó al Gobierno central por no haber previsto en sus presupuestos compensaciones a las pérdidas que está causando la plusvalía en los ayuntamientos.

Bonificación fiscal por obras

Por otro lado, solo 15 comercios afectados por obras en la capital aragonesa han solicitado la rebaja fiscal en el recibo del IBI habilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza. La comisión de Hacienda aprobó ayer de las entidades que se beneficiarán de la medida, que se aplicará en el recibo de enero.

Son 8 comercios en la calle Félix Latassa; 2 en San Miguel; 3 en Reina Fabiola; y 2 en la avenida de Navarra. Todas recibirán una bonificación del 95%, al durar más de 9 meses, en su primer recibo del IBI de 2023, es decir, en el próximo mes de enero. Los partidos coincidieron en que la cifra es todavía baja. El portavoz de Vox, Julio Calvo, recordó que en la avenida de Navarra solo hay dos comercios y en la calle de San Miguel, otros dos.

María Navarro se comprometió a mejorar la comunicación de esta ayuda fiscal. Por otro lado, la concejal de Economía, Carmen Herrarte, avanzó que se está preparando un programa de ayudas a comercios que sufran más de 5 meses de obras.