PP-Cs achaca a los plazos de la distribuidora el retraso del barrio solar del Actur

PP-Cs achaca a "los plazos de la distribuidora" el retraso de más de un año que acumula el proyecto del barrio solar del Actur, que permitirá ahorrar hasta un 30% en la factura de la luz a vecinos y comerciantes de la zona. La concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero, reconoció ayer en la comisión de Urbanismo que está siendo "difícil de sacar adelante", subrayando, a su vez, que por parte del Ayuntamiento "no ha quedado nada pendiente por hacer".

En el camino ha habido "muchas dificultades", desde la moratoria delEjecutivo central para la instalación de placas fotovoltaicas a las obras que tuvieron que hacerse de cara a establecer el punto de conexión, unos argumentos que, a juicio de ZEC, no justifican semejante demora.

Se cree, en todo caso, que el proyecto podría desbloquearse en cuestión de meses, estando ahora a la espera de la autorización de la DGA a la instalación desarrollada.

Ya en mayo de 2021 se había seleccionado a la veintena de familias vulnerables que formarán parte de la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa EDP y la asociación Ecodes, Entonces se concretó que las viviendas y locales participantes conseguirán un ahorro medio del 30% en su consumo eléctrico gracias al autoconsumo de la energía que generen las instalaciones fotovoltaicas y con el pago de una cuota mensual de 7,5 euros. En total, calculan que permitirá un ahorro medio de unos 90 euros anuales. Sin embargo, desde entonces apenas se han registrado avances.

Pese a todo, Cavero aseguró que el equipo de gobierno está "orgulloso" de la iniciativa, y aseguró que un retraso de un año no le parece "nada". A este respecto, el titular de Urbanismo, Víctor Serrano, completó: "A fecha de hoy no hay ninguna comunidad energética de esta envergadura en España. Hemos sido pioneros en esta materia, y Endesa también está viendo por primera vez lo que supone", comentó. No en vano, la idea original era convertir al Actur en el primer barrio solar del país y exportar este modelo a otros puntos de la ciudad.