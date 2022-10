La plantilla de la recogida de residuos de la Ribera del Huerva inicia paros

La plantilla encargada de la recogida de residuos solidos urbanos de la Ribera del Bajo Huerva comienza el próximo 24 de octubre dos semanas de paros parciales como protesta a la negativa de la empresa que gestiona la contrata, Urbaser, a renovar el convenio colectivo.

En una nota de prensa, CC. OO. denuncia que la empresa “lleva meses utilizando la excusa que la licitación de esta contrata va a ser adjudicada en breves a otra mercantil" dado que Urbaser no se presentó al concurso.

Para CC. OO., este hecho "no es excusa para no dotar de unos incrementos económicos a su personal en este año 2022, y más teniendo en cuenta como se están encareciendo los costes de la vida, y que el IPC que en Aragón ronda el 9,4 %, porque además la nueva mercantil no asumirá incrementos de unos periodos en los que no gestionaban el servicio".

La organización sindical insiste en que "no se puede permitir un año de congelación salarial y de una pérdida de tanto poder adquisitivo".

El próximo día 18 de octubre la representación legal de los trabajadores y la dirección de la mercantil están citadas en el Servicio Aragonés de Mediación y arbitraje para intentar acercar posturas y evitar que los paros parciales convocados se lleven a cabo y es por lo que reclaman a la mancomunidad que intermedie en el conflicto generado y que exija responsabilidad a Urbaser para que cambie su postura negociadora.