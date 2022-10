Muere Francisco Bentué, expresidente de la asociación de pasteleros de Zaragoza

El pastelero y expresidente de la asociación de pastelerías de Zaragoza, Francisco Bentué Sauras, ha fallecido este lunes en Zaragoza a los 88 años de edad. Toda una vida dedicada a endulzar el paladar de los zaragozanos. Bentué nació un 9 de agosto de 1934 en el barrio de la Magdalena, donde sus padres regentaban la pastelería La Bella Luz, en el Coso bajo, y donde continuó viviendo toda la vida.

Sus padres, Antonio y Luisa, le inculcaron el amor por un oficio al que se dedicó en cuerpo y alma, primero de niño, echando una mano en el obrador y en la tienda y después, una vez terminados sus estudios de comercio, tomando el relevo de sus padres en esa pastelería y en otra ubicada en la calle de Conde Aranda 7, frente al colegio de los Escolapios: la pastelería Sau-Ben que regentó junto a su mujer, Angelines. Juntos llevaron ambos obradores y tuvieron 4 hijos (tres chicos y una chica). Sus productos estrella y por los que lo conocían sus clientes eran por sus turrones, roscones y guirlache artesanales.

Formó parte durante 25 años de la asociación provincial de pastelerías de Zaragoza como vicepresidente y más tarde como presidente, donde fue uno de los impulsores de los postres tradicionales aragoneses como el Lanzón de San Jorge o el Manto de la Virgen del Pilar. Además, fue vocal de la Cámara de Comercio dentro de su sector desde donde luchó por su profesión y por la defensa de su oficio.

Con motivo de su jubilación, Bentué publicó un libro editado por la Institución Fernando el Católico: `'La confitería y pastelería en general, y las desaparecidas zaragozanas' en el que hacía un repaso por los obradores desaparecidos en la capital aragonesa.

Uno de sus hijos, José Luis Bentué, recuerda cuando él y sus hermanos bajaban a ayudar en la pastelería de niños. “Mi padre disfrutaba. Le encantaban los pasteles. No solo hacerlos, también comerlos. Era un hombre muy laminero”.

Ninguno de sus cuatro hijos ha decidido continuar con esa tradición pastelera porque “es un oficio muy sacrificado y mi padre prefirió mandarnos a los cuatro a estudiar”, explica José Luis Bentué. “Pero a él le encantaba. Cada vez que salíamos de viaje, incluso en los últimos años de su vida, teníamos que parar en todas las pastelerías que veía para probar sus dulces y ver si era o no nata lo que llevaban o si estaba bien hecho. Lo testeaba todo”, recuerda Bentué hijo. “Lo que más le gustaba comer era el helado, le privaba. Ha sido lo último que ha comido en el hospital. No le apetecía nada y le preguntábamos: ‘¿y un heladico?’ Y a eso no decía que no”, recuerda su hijo.

Francisco Bentué falleció este lunes rodeado de su familia. Este martes a las 11.00 se oficiará su funeral en el cementerio de Torrero de Zaragoza.