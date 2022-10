El Burgo de Ebro alerta de la peligrosidad de los pasos a nivel sin barreras

Un gran susto en un paso a nivel sin barreras en El Burgo de Ebro ha provocado que el alcalde del municipio, Vicente Royo, ponga "el grito en el cielo" ante la peligrosidad que albergan estos tramos para sus usuarios. Desde la alcaldía exigen "desde hace mucho tiempo" a Adif que estos pasos desaparezcan o se ofrezcan vías alternativas para dejarlos en desuso.

Una furgoneta quedó este miércoles al mediodía sin parte delantera -"prácticamente sin motor"- al ser golpeada por un tren que circulaba por los carriles paralelos al polígono industrial La Noria en El Burgo de Ebro. Un accidente que "afortunadamente" se quedó en un gran susto, pero como indica el alcalde de la localidad, "podría haber sido muy grave".

El alcalde recalca lo "tremendamente peligroso" que es este tramo, no solo para los conductores de los vehículos que pasan por el paso hacia el camino, sino también para los pasajeros de los trenes. "¿Quién me dice que no va a descarrilar?", sentencia Royo, recordando el juicio que estos días se celebra por el accidente ferroviario que dejo 80 víctimas en 2013 en la localidad gallega de Angrois.

A lo largo de la localidad existen actualmente tres tramos en los que a lo largo de los años ha habido "muchos muertos". Todas estas intersecciones y su peligrosidad están en conocimiento de Adif, responsable de las infraestructuras ferroviarias del país. Según comenta el alcalde, desde el municipio zaragozano se han puesto a disposición de dicho administrador para "colaborar con medios o con lo que sea".

Sin embargo, Adif parece hacer oídos sordos hasta con proyectos sobre la mesa. En las inmediaciones de uno de estos pasos al final del pueblo el Ayuntamiento de El Burgo elevó la altura de una calle para unirla a un puente sobre los raíles que "no se ejecutó".

Royo también recuerda que sobre el paso a nivel donde tuvo lugar el siniestro este miércoles, el más peligroso de todos debido a la visibilidad reducida que ofrece, se mantuvieron "conversaciones informales", sin llegar a ningún puerto.

Ante las evasivas y los acontecimientos, Vicente Royo asegura estar "muy preocupado" y hace "un llamamiento a Adif para que tome cartas en el asunto" para así poder "evitar posibles accidentes graves". Actuaciones que considera, deben llegar "con urgencia" puesto que no concibe que en 2022 continúe habiendo pasos a nivel sin barreras: "No debería haber ninguno", ha concluido.