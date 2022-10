Incendio en la cocina de Los Espumosos del paseo de Sagasta, en Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza han sofocado un incendio en la cocina del conocido bar Los Espumosos del número 5 del paseo de Sagasta de la capital aragonesa. El fuego se ha desencadenado en torno a las 16.20 de este lunes y el humo ha alarmado a los clientes de este mítico establecimiento y también a los comensales de bares cercanos.

El humo blanco se divisaba desde el inicio del paseo de Sagasta y en los primeros momentos en el interior apenas se podían percibir algunos de los taburetes de la barra. "Hemos notado humo y al principio nos han dicho que no hacía falta salir, que había sido la plancha, pero al minuto ya nos han dicho que fuera", relataban María Teresa Aguirre y María Teresa San Evaristo, madre e hija que se han levantado de la mesa.

El humo ha salido desde una planta inferior del bar, donde se encuentra la cocina, y se ha propagado, aunque las llamas no han salido de la cocina. En el interior del establecimiento había cinco personas comiendo en ese momento, que han salido cuando se lo ha indicado el personal. "No se han registrado daños personales. "Al parecer ha sido en la campana extractora", ha añadido Javier Fernández, jefe de Intervención de Bomberos de Zaragoza. Tras la extinción del fuego, el cuerpo de bomberos ha procedido a extraer el humo, ya que no hay ninguna salida.

Varias dotaciones de bomberos se han desplazado al establecimiento, del que sale humo

Los testigos han indicado que se ha llamado al 112 y "al momento" ya estaba la policía y los bomberos. De hecho, otros clientes que se encontraban en la terraza han abandonado sus sillas cuando se lo ha indicado los agentes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia, un furgón de útiles varios, una bomba urbana ligera, una autoescala automática de 30 metros y una unidad mando y comunicaciones de los Bomberos de Zaragoza. Además, también han intervenido varias parejas de Policía Local, que han regulado el tráfico, puesto que uno de los carriles del paseo ha quedado inutilizado.

Este incendio ocurre menos de una semana después de que otro bar clásico de la ciudad viviera un episodio similar. El pasado martes una freidora provocó un incendio en el bar Continental de la capital aragonesa. Ambos sucesos acontecen a pocos días del inicio de las Fiestas del Pilar, uno de los momentos del año que más se trabaja en hostelería en la ciudad.