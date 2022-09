El pleno rechaza debatir una moción de urgencia por las palabras de Herrarte sobre Irene Montero y sus hijos

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rehusado que se debatiera una moción de urgencia presentada por el grupo municipal de Podemos para rechazar las palabras pronunciadas el miércoles por la consejera de Economía sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la que dijo que esperaba que pusiera "a sus tres hijos en la puerta de un colegio con esos señores tan amables que regalan caramelos”.

El debate de esta moción de la formación morada ha sido rechazada por 16 votos, del PP, Cs y Vox, y ha logrado 15 apoyos, de PSOE, ZeC y Podemos, por lo que no ha salido adelante.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha considerado “absolutamente imprescindible” que se debatiera su propuesta, algo que ha encontrado la negativa de su homólogo en Vox, Julio Calvo, quien ha afirmado que desde su partido no observaban “ninguna urgencia” en la moción.

La vicealcaldesa, Sara Fernández (Cs), ha afirmado que este asunto “ya ha sido tratado en junta de portavoces", sobre lo que ha explicado que, el mismo miércoles, tras concluir el pleno municipal, se reunió la junta, donde salió ese tema y acordaron “bajar el tono de las intervenciones”.

Para María Navarro (PP), la urgencia de la moción “no procede”, un posicionamiento contrario al de la portavoz del PSOE, Lola Ranera, quien ha votado a favor, y del edil de ZeC Alberto Cubero.

En una nota de prensa divulgada por el grupo municipal de Podemos, Rivarés ha acusado al alcalde, Jorge Azcón, de ser “cómplice” de las declaraciones de Herrarte, ante su negativa de debatir esas “graves palabras”.

Rivarés ha acusado al alcalde "no sólo de proteger a la concejala, sino de no cumplir con su función moderadora del pleno y no haber llamado la atención ni haber cortado a la integrante de su gobierno".

Según el portavoz de Podemos, se trata de "un alcalde que cierra filas ante un asunto tan grave como éste en el que se mezcla menores y pederastas".

Durante el pleno del pasado miércoles, Herrarte se mostró sorprendida por “la promoción de los delitos sexuales a menores que hacen desde el Gobierno” central y aseguró que esperaba que la ministra de Igualdad, Irene Montero, sin citarla expresamente, pusiera "a sus tres hijos en la puerta de un colegio con esos señores tan amables que regalan caramelos”.