Condenado a 180 euros de multa un exconcejal del PP de Novallas por un delito de amenazas contra Iglesias y Echenique

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha condenado al exconcejal del PP de Novallas (Zaragoza), Eloy Valero, a una multa de 180 euros por un delito de amenazas leves contra Pablo Iglesias y Pablo Echenique y le ha absuelto de los delitos de odio y de trato degradante que reclamaba la acusación particular.

Los hechos objeto de juicio fueron las expresiones vertidas por Valero en Facebook, en la primavera de 2020, contra Pablo Iglesias, quien entonces ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y diputado en el Congreso por Unidas Podemos, y contra Pablo Echenique, diputado en el Congreso por Unidas Podemos.

El juicio se celebró el pasado 22 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, que ha concluido en su sentencia que las expresiones "de contenido insultante" proferidas por el acusado "son del todo reprobables desde el punto de vista ético y moral", pero "no pueden ser consideradas como trato degradante".

Valero se refería a frases dirigidas a Iglesias como: "Es mejor pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida porque pegarte dos tiros es muy rápido" o "pido todas las noches que cojan semejante infección de intestinos y páncreas que tengan que estar echando sangre por la boca y los oídos. Ojalá cuando pase esto los asesinen a la vista de sus mujeres e hijos".

En cuanto a Echenique escribió: "Tú lo que eres es un caracol baboso, arrastrado y cornudo, qué cojones vas a ser tu español, tendrías que estar agradecido a España por acogerte, cucaracha sin patas".

La publicación en Facebook, a pesar de que Eloy Valero no tenía más de una veintena de seguidores, alcanzó gran repercusión ya que se hicieron eco tanto el partido de los aludidos como el PSOE como los medidos de comunicación. Incluso el presidente de Aragón, Javier Lambán, se pronunció sobre el caso diciendo que "una persona capaz de escribir esos mensajes no debería estar en la política activa ni un minuto más".

El Ministerio Fiscal pedía la absolución del acusado por lo ocurrido respecto a Echenique y una multa de tres euros al día durante tres meses por las expresiones referidas a Iglesias por un delito leve de amenazas contemplado en el artículo 171.7 del Código Penal.

Por su parte, la acusación particular de Pablo Iglesias solicitaba un año de prisión, además de la multa de seis euros diarios durante seis meses por un delito de odio, y otros seis meses de prisión y una multa de seis euros al día durante un mes por los delitos de amenazas.

Mientras que el abogado de Echenique pedía un año de prisión y una multa de seis euros al día durante seis meses por un delito de odio. Subsidiariamente calificó los hechos como constitutivos de un delito de trato degradante para el que solicitó la imposición de la pena de un año de prisión.

DELITO DE ODIO

Respecto al delito de odio, la sentencia ha estimado que los comentarios referidos a Pablo Echenique van dirigidos a él personalmente y que de estas expresiones "no cabe deducir que al mismo tiempo se dirigen al partido de Podemos, al colectivo de minusválidos, al de inmigrantes o a todos a la vez".

En relación a las publicaciones en la red social dirigidos a Pablo Iglesias, la sentencia ha manifestado que, "de ninguna manera", se puede deducir que los comentarios vayan dirigidos contra el partido Podemos, "sino que más parecen expresiones dirigidas contra Iglesias y su familia con carácter personal y no por la pertenencia a esepartido político".

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en el plazo de diez días.

"UNA RABIETA DE NIÑO"

El exconcejal de Novallas y exmiembro del consejo comarcal de Tarazona y el Moncayo por el PP, reconoció durante el juicio y ante la magistrada que escribió en Facebook graves insultos y amenazas contra Pablo Iglesias y Pablo Echenique cuando el primero era vicepresidente del Gobierno de España y el segundo, como sigue siendo ahora, portavoz de Podemos en el Congreso y diputado por Zaragoza.

El acusado dijo, no obstante, estar arrepentido y enmarcó su acto en el contexto del confinamiento en que estaba sumido el país en esas fechas. "Me cogió en plena pandemia, me sentía depresivo y angustiado; había muertos, enfermos, contagios y estaba enojado por culpa de las manifestaciones del 8-M (movilizaciones del movimiento feminista). No pensé bien las consecuencias", declaró. A las preguntas del fiscal (no contestó a los letrados de Podemos) afirmó que no quiso incitar a la violencia ni causar mal. "Fue un momento de rabia. Una rabieta de niño", se justificó.