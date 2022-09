Cocinando ando, un taller donde se guisa tolerancia

Como si de auténticos chefs se tratara, esta semana, el centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa se transformaba en un auténtico restaurante que poco o nada tenía que invadir a un Michelín. Entre los fogones de su cocina, ubicada en la tercera planta, se encuentran Ara (6), Alma (7), Adriana y Julia (9), Adrián (10), Alba (11), Lucí (20) Mario (24) y Javi (16) se afanan en preparar sus rollitos de sushi. “Es muy difícil”, dice Javi, que ha rellenado demasiado su rollito.

“Me apunté porque me encanta la cocina, y me ha parecido muy divertido”, asegura Adriana Bagüés, de 10 años. “Lo más difícil ha sido cortar las patatas, pero al final lo hemos conseguido”, aseguraba, entre risas. Su compañera, orgullosa del delantal que se había comprado para esta nueva actividad, se mostraba impaciente por saber lo que harán los próximos días. ¿Lo mejor? “Que cuando terminemos todo esto nos lo vamos a poder merendar”, admitía.

A pesar de su juventud, el zaragozano Adrián Quesada (10) asegura que de mayor quiere ser como Dabiz Muñoz (DiverXO) que recientemente revalidaba su título como Mejor Cocinero del Mundo en los The Best Chef Awards. “Algún día me gustaría llegar a participar en un concurso de cocina de los que salen en la tele”, explica, mientras prepara su siguiente rollito de sushi con pan bimbo.

Alma aprende a hacer un sushi falso con la profesora Anchels. C.I.

Todo esto ocurre durante la primera edición del taller ‘Cocinando ando’, en el que diez niños y niñas con y sin discapacidad de la capital aragonesa aprenderán, durante todo el año, el arte de la cocina con un ingrediente fundamental: la tolerancia. La iniciativa surge de la Fundación Ser Más, que nace con el objetivo de “familiarizar a nuestros participantes de la necesidad de que las personas con discapacidad encuentren su sitio”, explica Anchels Forcén (57), voluntaria de la entidad desde hace ocho años y profesora de cocina.

“Tan solo soy una aficionada, pero el año pasado dimos unos pequeños talleres que fueron un gran éxito, y decidieron proponerme esta actividad”, explica. Para ella, que asegura que “los chicos y chicas de la fundación son todo”, estar a cargo de estos fogones inclusivos es “un auténtico regalo”.

La cita tendrá lugar todos los miércoles por la tarde y puede acudir cualquiera: “Aquí no hay límites de ningún tipo. Solo tener ganas de aprender, compartir y divertirse”. Y qué mejor que hacerlo con dos recetas como el falso sushi y los chips de patata al horno de esta primera entrega. “Para mí, cocinar con amor y respeto es la mejor base de todas las recetas”.

El valor de este tipo de actividades de ocio inclusivo es incalculable. Así lo explica Cristina Estrada, responsable de Fundación Ser Más, que nació en 2007 en Zaragoza con el objetivo de cubrir una serie de necesidades que, en ese momento, los familiares de personas con discapacidad de la ciudad no podían atender. “Tratamos de ofertar actividades para todos los públicos, lo que queremos es fomentar la convivencia y compartir otro tipo de espacios a los que no estamos habituados”, explica.

Taller de cocina inclusiva. C.I.

Una cocina donde todos tienen su lugar

¿El objetivo? Hacerles ver a los participantes que existen muchos más puntos de encuentro entre ellos de los que jamás imaginaron pues, tras los fogones, comparten las mismas ganas de aprender y de disfrutar.

Se trata de una actividad que se suma a las ocho anuales que organizan, así como a los servicios de apoyo que ofrecen -tanto a usuarios como a sus familias- y la gestión de un piso tutelado. “En la actualidad atendemos a 45 personas y a sus familias, que también se implican en la mayoría de nuestras actividades”, admite.