Chutómetro, toro mecánico, futbolín y mucho más: ambientazo en la Fan Zone

Complicado reunir tanta gloria deportiva en una plaza. Mucha gloria. Y mucha plaza. En un mismo escenario, el trofeo del título mundial de 2010, escoltado por las tres Eurocopas conquistadas por la selección española. Estos cuatro iconos del fútbol español presiden este sábado la 'Fan Zone', la zona acotada para lo seguidores de la selección española en todas las ciudades en que juega España. De esta forma, la plaza del Pilar ofrece durante todo este sábado, desde las 11.00 a las 20.00, una amplia propuesta de actividades de ocio y entretenimiento en torno al fútbol y a la Roja. Y la ciudadanía está respondiendo disfrutando de lo lindo con toda la oferta.

La zona concreta era la aneja a Ayuntamiento de Zaragoza, esto es, desde la calla Milagro de Calanda, junto a la basílica del Pilar, hasta el monumento a Francisco de Goya. La oferta para los seguidores de la Roja era extraordinaria. Tanto que las colas para introducirse en el recinto se mezclaban con los feligreses que salían de la misa de las 12.00 del Pilar. Abundaba la chiquillería acompañada por los papás (y mamás). Muchísima camiseta de la selección española, más que banderas. Y escenarios de todas las actividades relacionadas con el fútbol.

El lugar más buscado era el que ocupaban los trofeos de los campeones. Todo el mundo quería fotografiarse con la Copa que proclamó que España es la mejor, al menos en 2010... Y con Manolo el del Bombo, que paseó por la 'Fan Zone' antes de marchase a comer a Montecanal con la peña Marea Roja, la única peña de la selección española.

"Hemos tenido que hacer colas más de un cuarto de hora para entrar", señalaba Sergio, un niño de 10 años que lucía la camiseta de David Villa, ante la paciente mirada de su papá. "Quiero fotografiarme con la copa de campeones del mundo. Y también meter un gol en el chutómetro", confesaba. Por la noche, no podrá asistir al partido en directo. "Lo veré desde casa pues no tenemos entradas", se lamentó. Lucía, su hermana, también lo verá por la tele. "Como no teníamos entradas para el partido, hemos venido por la mañana. Hay mucha gente, pero merece la pena esperar", narró Lucía, de 14 años.

Los patrocinadores principales de la selección también tienen su espacio específico. La parcela de los deportes electrónicos (Esports) también estuvo muy frecuentada, al igual que la tienda oficial de los productos de la selección española, cotizadísimos desde que la Roja gobernó el universo.

El chutómetro (faltómetro) invita a practicar el fútbol, igual que el campo de fútbol 3x3, toro mecánico (llamado piel de toro), tiros de precisión, futbolín y otras más. Además de practicar, también se puede ver en unas pantallas de grandes dimensiones que plasman los grandes momentos que España ha regalado al fútbol a lo largo de su historia, sobre todo en este siglo XXI.

Este viernes comenzó el montaje de la Fan Zone, que toda la ciudadanía puede disfrutar de forma gratuita en un día histórico para la afición zaragozana, ya que es la primera vez en 19 años que la selección nacional visita la capital aragonesa para disputar un partido oficial.

Además, desde el pasado jueves, el balcón del Ayuntamiento luce una pancarta de apoyo al equipo nacional y a la candidatura para el Mundial 2030, en la que Zaragoza aspira a convertirse en una de sus sedes de referencia.

También la fachada digital del edificio Etopia proyecta desde el pasado jueves el escudo oficial de la selección española, con su estrella mundialista y el logo del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol.