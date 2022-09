El exdil del PP de Novallas que amenazó e insultó a Echenique e Iglesias dice que fue una "rabieta de niño"

Eloy Valero, exconcejal de Novallas y exmiembro del consejo comarcal de Tarazona y el Moncayo por el PP, reconoció este jueves ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 que escribió en Facebook graves insultos y amenazas contra Pablo Iglesias y Pablo Echenique cuando el primero era vicepresidente del Gobierno de España y el segundo, como sigue siendo ahora, portavoz de Podemos en el Congreso y diputado por Zaragoza.

El acusado dijo, no obstante, estar arrepentido y enmarcó su acto en el contexto del confinamiento en que estaba sumido el país en esas fechas. "Me cogió en plena pandemia, me sentía depresivo y angustiado; había muertos, enfermos, contagios y estaba enojado por culpa de las manifestaciones del 8-M (movilizaciones del movimiento feminista). No pensé bien las consecuencias", declaró. A las preguntas del fiscal (no contestó a los letrados de Podemos) afirmó que no quiso incitar a la violencia ni causar mal. "Fue un momento de rabia. Una rabieta de niño", se justificó.

Valero se refería a frases dirigidas a Iglesias como: "Es mejor pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida porque pegarte dos tiros es muy rápido" o "pido todas las noches que cojan semejante infección de intestinos y páncreas que tengan que estar echando sangre por la boca y los oídos. Ojalá cuando pase esto los asesinen a la vista de sus mujeres e hijos".

En cuanto a Echenique escribió: "Tú lo que eres es un caracol baboso, arrastrado y cornudo, qué cojones vas a ser tu español, tendrías que estar agradecido a España por acogerte, cucaracha sin patas".

La publicación en Facebook, a pesar de que Eloy Valero no tenía más de una veintena de seguidores, alcanzó gran repercusión ya que se hicieron eco tanto el partido de los aludidos como el PSOE como los medidos de comunicación. Incluso el presidente de Aragón, Javier Lambán, se pronunció sobre el caso diciendo que "una persona capaz de escribir esos mensajes no debería estar en la política activa ni un minuto más".

Eloy Valero presentó su dimisión poco después y, el día que fue a declarar como investigado al juzgado de Tarazona instructor de la causa, llevó una carta en la que pedía disculpas. Los comentarios fueron retirados de su cuenta de Facebook.

El acusado ha explicado que la noche que escribió esas frases apenas durmió y que se levantó temprano para borrarlas. Contó que buscó a un vecino de Novallas, Carlos Asfar, candidato de Podemos a la alcaldía, y le pidió que trasladara sus disculpas y arrepentimiento a los interesados y a Podemos.

A juicio de la Fiscalía, estas expresiones son merecedoras de un reproche penal encuadrado en un delito de amenazas leves respecto a Pablo Iglesias, y pide para el acusado una condena de tres meses de multa a 8 euros diarios. En cuanto a las posibles injurias a Echenique, recordó están despenalizadas.

Sin embargo, para las acusaciones particulares ejercidas por los letrados Raúl Maíllo y Gorka Belle en representación de Iglesias y Echenique, respectivamente, los hechos constituyen un delito de odio. Solicitan por ello un año de prisión (la pena mínima). El primero añade seis meses de cárcel por amenazas graves y el segundo, alternativamente, una condena de un año por un delito contra la integridad moral.

Los afectados han declarado por videoconferencia desde Madrid y han reiterado, como hicieron en su día, que se sintieron perjudicados por los insultos y amenazas. Pablo Iglesias ha dicho que dio credibilidad a sus palabras y luego supo que, además, tenía "licencia de armas". "Fue un año en el que tenía continuamente en la puerta de mi casa grupos de ultraderecha insultándome todos los días". Añadió que había un "clima de intoxicación política cada vez más agresivo" y que sintió "temor" y "tristeza".

Pablo Echenique, por su parte, ha afirmado que lo vivió como una "vejación" a su persona pero, sobre todo, le preocupó la dimensión pública y lo que podían sentir niños y adolescentes con discapacidades como la suya: "Si públicamente se puede decir esto a un diputado qué no se le puede decir en cualquier contexto privado a un niño o adolescente que este en la misma circunstancia". Ambos políticos han coincidido en que las palabras superan con mucho el ámbito de la crítica y que la carta que escribió el encausado era más de "justificación" de por qué dijo lo que dijo que de "perdón".

Mientras, el abogado de Eloy Valero, Javier Osés, pidió la absolución de su cliente y solicitó a la juez que valores las circunstancias sociales en que se produjeron las expresiones. "Una pandemia que trajo consigo el confinamiento de toda la población, motivando la paralización del país, el cierre de numerosas empresas y actividades, así como afectación de la salud mental de gran parte de la población, desazón y depresión colectiva por el duelo por pérdida de familiares y amigos", expuso.

El letrado zaragozano ha hecho hincapié en que en ningún momento en los mensajes se mencionó al grupo o partido político al que pertenecen los afectados y, por tanto, ha argumentado, "ninguna recriminación o crítica se hizo modo genérico dirigida contra grupo, ideología o adscripción política concreta", como exige el delito de odio.

En el uso a la última palabra el acusado ha dicho, en su descargo que durante años ha cuidado en su familia "con orgullo" a un tío "afeminado" y muy bien tratado, ya que a veces, por "mala suerte esas cosas pasan". Ha destacado igualmente su trabajo como voluntario en Protección Civil y la ayuda que durante los servicios prestaba a la gente que iba en silla de ruedas y a todo el mundio.