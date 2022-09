La zona azul de Zaragoza será de pago durante una hora más al día. El Ayuntamiento incluirá este cambio en los pliegos que regirán la futura contrata del servicio, que se encuentran actualmente en contratación, para tratar de paliar el problema de la falta de aparcamiento, ya que, según han detectado los técnicos municipales, se produce ahora durante prácticamente toda la jornada. La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, ha informado este miércoles durante la comisión del área de este cambio, que afectará entre las 16.00 y las 17.00, cuando los ciudadanos tendrán que pagar por dejar sus vehículos en plazas de estacionamiento regulado. Actualmente, es gratuito entre las 14.00 y las 17.00 y el cambio se aplicará cuando la nueva empresa tome los mandos del servicio.

La modificación, según ha explicado la edil, responde únicamente al cambio de hábitos que se ha producido en la ciudad. En concreto, cuando se elaboró el contrato que rige en la actualidad el control de la zona azul y naranja, hace ya quince años, lo más usual era que al mediodía la actividad disminuyera de forma significativa, por lo que los aparcamientos quedaban prácticamente vacíos. "Ahora ya no es así, y mucha gente sigue trabajando o aprovecha para hacer compras o recados", ha indicado, por lo que para los conductores se sigue complicando a esas horas la tarea de encontrar un sitio donde estacionar sus vehículos.

En este sentido, Chueca ha recordado que el estacionamiento regulado no responde a un afán recaudatorio, sino que tiene por objetivo ordenar la circulación de los coches y facilitar que los vecinos puedan encontrar un sitio donde aparcar, sobre todo en los barrios más tradicionales donde apenas hay plazas disponibles. "No hemos querido ser demasiado agresivos -ha defendido-. Se estuvo valorando también el pago a los sábados, como se hace en otras ciudades como Madrid, pero me pareció demasiado cambio".

A preguntas de los grupos municipales de ZEC y Podemos, la concejal explicó que los futuros pliegos recogerán lo que se aprobó en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que salió adelante durante el anterior gobierno. Asimismo, aseguró que, con el nuevo contrato, la plantilla mejorará "sustancialmente" sus condiciones, entre otras cuestiones porque algunos empleados que hasta ahora desempeñaban su trabajo a pie podrán hacerlo en un vehículo.

Por otro lado, Chueca ha informado de que se prevé bonificar la zona naranja, para residentes (ESRE), a las familias de rentas más bajas, ya que este tipo de plazas se extenderán por varios barrios a petición de los propios vecinos.