Éxito de los 'mexicráneos' en Zaragoza: "Ojalá los dejen más tiempo"

Los 'mexicráneos' no dejan indiferente a nadie. Normal. Estamos hablando de la exposición de arte urbano más grande de México instalada en el corazón de Zaragoza. El paseo de la Independencia está cerca de competir incluso con lugares como el paseo de la fama de Hollywood o la quinta avenida de Nueva York. Quizás, estos días, se está fotografiando más que la Basílica del Pilar. Y ya es decir.

Hasta 17 calaveras de gran tamaño llenan de misterio el centro de la capital aragonesa ante la expectación de zaragozanos y visitantes. Se trata de una fusión entre arte tradicional y moderno. Es una versión actualizada de los rituales prehistóricos, que consistían en adornar los cráneos en los ritos fúnebres para enseñarlos en las ceremonias, haciendo de este hueso un símbolo de la trascendencia espiritual.

Cada figura es de un autor. Y todos ellos han querido plasmar sus interpretaciones del duelo. Hay quienes han optado por colores oscuros, mientras que otros no se han dejado ni un solo 'pantone'. En todo caso, son verdaderas obras de arte.

Da igual la edad, no hay quien pase por el paseo y no saque el móvil para inmortalizar el momento. La hija de Sandra Díaz, de cuatro años, corrió este sábado sin parar entre calavera y calavera. "Nunca se quiere hacer fotos con nada y hoy me está pidiendo con todas y cada una de las figuras", reconoce la madre.

Luis Miguel de Torres, taxista de profesión, llevaba muchos días viendo las calaveras desde el asiento de su vehículo. Este sábado, día libre, optó por pasearse andando por Independencia y así ver de cerca y hacerse fotos con sus favoritas. "Había fila para tomar una imagen en el banco donde está 'Coco', de la película de Disney. Podría decir que es la que más me ha gustado de la exposición", reconoce mientras se hace un 'selfie' con la figura que se encuentra a la entrada de la calle Zurita.

Pasión por los mexicráneos Toni Galan

Los jóvenes Miguel Ángel Jiménez y Blanca Mayoral hicieron el recorrido entre la plaza de España y la plaza Aragón en dos ocasiones este sábado. Una por la acera derecha y otra por la izquierda. "Queríamos ver todos los 'Mexicráneos' detenidamente. Nos parece muy bien que se instalen exposiciones culturales por la ciudad. Yo creo que atrae a la gente e incluso beneficia a los comercios porque seguro que hay gente que ha venido exclusivamente para ver las calaveras y aprovecha para comprar", sostienen.

Para Johanna Toapanta, natural de Perú y fan de la cultura mexicana, la exposición es "preciosa". "Ojalá los dejen más tiempo, hasta Halloween, por ejemplo, porque podremos disfrutar todos de esta decoración para esas fechas", dice mientras hace una imagen a su madre y a su hija en la calavera situada frente a los Italianos.

Las figuras de la muestra estuvieron instaladas en el recinto de la Expo durante el Vive Latino (2 y 3 de septiembre) y ahora todos los ciudadanos pueden disfrutar de esta exposición en el paseo Independencia hasta el próximo 30 de septiembre.