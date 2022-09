Épila se lanza a cinco días de fiestas en la calle y recupera actos tradicionales

Las Fiestas en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio en Épila han arrancado al filo de este mediodía desde el balcón del Ayuntamiento, en una concurrida y colorida plaza de España, tras media docena de cohetes anunciadores. Allí se han congregado vecinos y, especialmente, peñistas que han dado animación y alegría al inicio oficial, con el pregón de Fernando Egea, epilense y director general de la planta de Lear Corporation Asientos en la localidad.

"Sin duda es uno de los grandes honores que tendré en mi vida", reconocía minutos antes de tomar el micrófono y pronunciar su completo y sentido discurso. Egea, que no esperaba el nombramiento, indicó que "soy un vecino más que quiere a su pueblo" y recordó que "cuando me ha tocado viajar y vivir fuera siempre he llevado el nombre de Épila como bandera".

Junto a él estaban las 16 reinas de fiestas, ocho mayores y ocho infantiles. En el salón de plenos, que antecede al balcón, se sucedían los abrazos y las lágrimas de emoción. "Supone volver a la normalidad y que la gente salga a las calles y a disfrutar, dejando atrás este tiempo, que a todos nos ha tocado", apuntaba el alcalde, Jesús Bazán.

Desde el propio centro de la villa partió el recorrido de la comparsa de gigantes y cabezudos, con la charanga Tsunami Show, por las calles Horno Nuevo, Justicia Mayor y Condesa de Montenegrón. Antes, en la plaza, Julio Vela 'Kubala', Luis Cortés y 'Franciscal', apuraban los minutos antes del estallido de los cohetes: "Somos de la peña Love Peace, que lleva ese nombre en recuerdo del vínculo que teníamos con los americanos de la base de Zaragoza que vinieron a vivir aquí".

Rozando el medio siglo de historia, los tres valoraban que "estos años del coronavirus nos han cortado a todos, pero este es el momento de volver a lo que hacíamos siempre: las meriendas, las reuniones…". "Llevamos desde pequeños juntos, se vive con muchas ganas, animados y a disfrutar y pasar buenos días", apuntaba Francho García, de la peña Retake.

Sara Cortés, concejal de Festejos, asumía que "tras dos años duros, ya teníamos ganas de ver las calles llenas de gente, porque las fiestas son alegría, emoción, reencuentros…". Entre las novedades de la programación está la recuperación de la 'Tablonada', una carrera con tablones de madera de tres metros de largo "que va por donde hay más curvas en el pueblo".

Entre las actuaciones anunciadas para este año se encuentran La Fuga, Francisco, Paco Pil y Dasoul, además de actos populares, culturales y gastronómicos, así como espectáculos taurinos y desfile de carrozas.