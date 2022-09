Toquinho, Zahara, Macy Gray y Goodspeed You Black Emperor! actuarán en el Jardín de Invierno durante los Pilares 2022

Tras de la positiva respuesta de público del año pasado, el escenario del Jardín de Invierno volverá a convertirse en una de las sedes principales de la programación de estas Fiestas del Pilar. Lo hará con un cartel con catorce propuestas musicales en el que primará la calidad, la diversidad y los artistas aragoneses.

Así, del 10 al 15 de octubre, entre otros, el caleidoscopio musical, con géneros para todos los gustos, incluirá a Toquinho, Zahara, Macy Gray, Goodspeed You Black Emperor!, Madeleine Peyroux, Angelus Apatrida, Santoral o Les Conches Velasques.

Además, para favorecer el acceso a la música a todos los públicos, la entrada de las dos primeras noches será libre hasta completar aforo y el resto de los conciertos tendrán precios populares, que oscilarán entre los 10 y 20 euros. Ya están a la venta en compraentradas.zaragoza.es

El espacio, ubicado en el Parque Grande José Antonio Labordeta, abrirá sus puertas el lunes 10 de octubre con un concierto de lujo: Godspeed You Black Emperor! Los canadienses, unos de los grandes exponentes del llamado post-rock, visitarán Zaragoza por primera vez y la entrada será libre. Sin duda, un concierto llamado a ser casi histórico. La banda lleva más de dos largas décadas forjándose un nombre gracias a una sobriedad y una excelencia instrumental única en su especie. Discos como 'F#A#∞' y 'Lift your skinny fists like antennas to heaven' son auténticos clásicos del género por los que no ha pasado el tiempo.

La jornada se redondeará con el reputado guitarrista Tashi Dorji y los zaragozanos Les Conches Velasques, quienes se mueven entre el rock de corte mudéjar y la música popular sin pueblo, contemporánea y universal.

La noche del martes, 11 de octubre, también con entrada libre, estará protagonizada por el rock más duro e inquieto del momento: Angelus Apatrida y los zaragozanos Darmage y Nuestroctubre.

Formados hace más de 20 años, Angelus Apatrida se han ganado con creces su reputación como grandes del 'thrash' metal moderno. Una de las pocas bandas españolas que disfruta de un reconocimiento internacional sostenido, desde su irrupción en la escena con su debut en 2000 'Evil unleashed'.

Darmage llevan desde 2010 como unos de los mejores exponentes del metal aragonés. 'Testigos' y 'Sin rostro' son sus últimos singles, con los que no han rebajado su rabia. Un tiempo parecido y la misma relevancia poseen Nuestroctubre. 'Desde el cristal' y 'El incendio' son sus últimos potentísimos temas.

Madeleine Peyroux se ha convertido en una de las mejores voces del jazz femenino y será el gran reclamo del miércoles 12 de octubre. La cantante y compositora estadounidense destaca por su increíble voz, pero sobre todo por darle a sus canciones y a las de otros (Leonard Cohen, Serge Gainsbourg o Johnny Mercer entre otros) cierto toque personal, que hacen que suenen y calen mucho más profundo.

Abrirán la velada Gancho Drom, que acaban de publicar su tercer trabajo, 'Liliput'. Sus guiños a Django Reinhardt y al 'gipsy swing' continúan presentes, pero sus nuevas canciones, graves o burlonas, casi todas en francés, miran cada vez más hacia otros ritmos y colores, como la 'bossa nova', el funk o la rumba.

Zahara siempre ha sido una artista inquieta. Tras haber interpretado en vivo durante casi un año con éxito su último disco, ahora ha rehecho su show completamente, transformándolo en electrónico. Aunque para su nueva propuesta, que se podrá disfrutar el jueves 13 de octubre, también irá acompañada por sus fieles Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y las bailarinas Olga Suárez y Paulina Coelho. Esa libertad de su sonido y letras, también es marca de los zaragozanos Santoral (Elvira L. Vallés y Alberto Solobra). Con la idea de fundar una nueva religión en la que la música es dios, han dado lugar a un proyecto inclasificable que ellos mismos denominan pop surrealista.

La ecléctica cantante y compositora y actriz Macy Gray actuará el viernes 14 de octubre por primera vez en Zaragoza con un inspirado nuevo álbum, 'The Reset', y al frente de su propia banda, The California Jet Club. La estadounidense siempre ha destacado por su poderosa voz y por su innovadora mezcla de soul, blues y hip hop.

También presentarán trabajo Lux Naturans con 'Cien años', a través del que cada vez se muestran más cercanos a las texturas electrónicas y a las canciones llenas de contrastes.

Cerrará el ciclo, el sábado 15 de octubre, el cantante y guitarrista brasileño Antônio Pecci Filho 'Toquinho', que celebrará sus 50 años de carrera musical como compositor, guitarrista e intérprete del tropicalismo y la 'bossa nova'. Recientemente, Toquinho ha sido ganador de los últimos Latin Grammy al Mejor Álbum Instrumental junto con Yamandu Costa.

La misma noche, la cantante zaragozana Marta Domingo junto al pianista cubano Humberto Ríos ofrecerán temas propios, así como algunos clásicos del repertorio hispánico, sin olvidar las referencias a varios de los poetas que con mayor fervor cantaron a su tierra y al mundo rural: Miguel Hernández, Federico García Lorca o Antonio Machado, entre otros.

Horarios y precios