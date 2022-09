Avanza cree que el comité del bus será "la vergüenza de las Fiestas del Pilar" si sigue con la huelga

En un callejón sin salida. Después de tres años de negociación infructuosa y con las conversaciones rotas tras la última reunión fallida, la empresa del bus urbano, Avanza Zaragoza no ve de momento un viable al conflicto laboral abierto con la plantilla a corto plazo y teme que la huelga llegue hasta las Fiestas del Pilar. La responsabilidad exclusiva de esta situación es, según la compañía, de los dos sindicatos que en estos momentos controlan la mayoría del comité de empresa, Sattra y CUT, y que han rechazado una oferta que supondría mejoras salariales de hasta el 17% para la plantilla. “Los líderes del comité quieren ser protagonistas del Pilar y serán la vergüenza de las fiestas”, ha dicho Guillermo Ríos, director de Avanza Zaragoza.

En una dura comparecencia, Ríos ha relatado lo ocurrido en las últimas horas y que ha supuesto la ruptura de las negociaciones. Ha recordado que el martes, pese a que esa no era su propuesta, la empresa decidió aceptar que si los trabajadores la sometían a referéndum y suspendían los paros, tal y como había solicitado el Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA), asumiría como propio el planteamiento del órgano de mediación.

Esto implicaba una mejora de su última oferta: el aumento salarial pasaría del 8% al 8,5% y la cláusula de revisión salarial del 11,25% al 12%. “Es la oferta mayor que se ha hecho nunca a los trabajadores”, ha dicho Ríos. Pero la negativa del comité a que la plantilla votara esta propuesta y se suspendieran los paros dinamitó la negociación hasta el punto de no retorno en que se encuentra hoy. “Se limitaron a decir que era una buena base para negociar”, ha afirmado Ríos, que ha atacado “la avaricia” del comité en un contexto de dificultades para el servicio por los costes de la energía y la caída de usuarios.

El director de Avanza ha puesto números a la propuesta del SAMA que Sattra y CUT se niegan a aceptar (otros tres sindicatos, CC.OO, UGT y CSIF sí están de acuerdo en someterla a votación). Además implicar un coste global de un millón de euros, el directivo ha explicado que un trabajador con cinco trienios alcanzaría en 2024 los 41.800 euros anuales, con una subida de casi el 17% durante el periodo del convenio. Puso el caso de un conductor sin ninguna antigüedad: alcanzaría los 36.899 euros. “Y la propuesta del SAMA supone abonar los atrasos en cuanto se aceptara la propuesta. Serían 1.800 euros”, ha dicho.

Según Ríos, con estas cifras es “incomprensible” no solo que no se acepte en sus términos, sino que se el comité impida incluso que la plantilla vote. Es más, ha llegado a recordar que la plataforma del comité ha llegado a plantear siete días más de vacaciones a los 45 que ya tienen, “lo cual es inaceptable”. "Aquí no se están negociando despidos ni bajadas salariales”, ha dicho.

Un “chantaje burdo”

Hay que tener en cuenta que el convenio que actualmente estaba en negociación solo tendría un año de vigencia, dado que expiró en 2020. Esto podría suponer una huelga crónica y una plantilla sin unas mejoras salariales inalcanzables para cualquier otro sector económico. “Es un acto de irresponsabilidad, un chantaje burdo”, ha afirmado Ríos, que ha acusado a la parte del comité que rechaza el acuerdo “de falta de valentía y liderazgo” para resolver el conflicto. “Si no se atreven a firmar un preacuerdo, al menos que dejen decidir a la plantilla”, ha señalado Ríos.

¿Y ahora qué? La evidencia es que, con las negociaciones rotas, no hay una salida clara a la huelga. “La situación es complicadísima”, ha dicho. De hecho, no ha visto una solución viable más allá de una rectificación por parte de los trabajadores. Y no ha sido optimista respecto a la posibilidad de que esto se pueda producir. Por eso, por primera vez ha dibujado un escenario en el que la posición del comité conlleve un no acuerdo que condene a la plantilla a no tener un nuevo convenio en un escenario en el que la contrata saldrá a concurso el próximo año.

Preguntado por si cabe una intervención por parte de las instituciones, que fuercen un laudo, ha dicho que “habrá que estudiar todos los escenarios”. Pero no ha sido muy optimista respecto a esa posibilidad y ha dicho que lo “lógico” es que la negociación colectiva se lleve a cabo entre las partes. “Si una parte bloquea lo que se produce es al mantenimiento de las actuales condiciones”, ha afirmado. Pero sobre todo, ha subrayado el “gravísimo error” que comete el comité al pensar “que está por encima del servicio”.