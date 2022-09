Los hoteles de Zaragoza vuelven a niveles prepandemia y cogen impulso en septiembre gracias al Vive Latino

Los hoteles de Zaragoza han vuelto este verano a niveles prepandemia, con una ocupación media del 67% en julio y agosto que mejora en más de diez puntos el 55,8% de 2019. También hay "satisfacción" por el inicio de septiembre, ya que gracias al festival Vive Latino se han conseguido porcentajes cercanos al 90%.

El balance, coinciden el Ayuntamiento y Horeca Hoteles, es positivo, dado que no solo se han mejorado los datos previos a la crisis sanitaria, sino que la estancia media ha pasado de 1,73 días a 2,34 en meses como agosto. "Estamos muy contentos", ha reconocido este martes la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Sara Fernández.

La ciudad ha conseguido recuperar a parte de sus turistas internacionales, teniendo especial presencia franceses, italianos, mexicanos y argentinos. Para la edil, la fórmula del éxito está en combinar la oferta artística, cultural y gastronómica de Zaragoza con actividades deportivas y lúdicas como el propio Vive Latino o el partido de la Selección Española del próximo día 24.

En julio, según ha detallado el presidente de Horeca Hoteles, Antonio Presencio, la capital estuvo al 63% frente al 59% de 2019, mientras que en agosto, según los resultados de una encuesta hecha a los asociados, se alcanzó el 70%. El crecimiento fue especialmente importante en el puente de la Virgen. "Además, hay eventos que hacen que sea muy atractivo venir a Zaragoza", ha señalado.

Especialmente importantes son las cifras de turistas internacionales. A principios del verano apenas representaban un 9% del total, mientras que actualmente son el 30%. Sigue sin haber, sin embargo, viajeros asiáticos, ya que las restrictivas políticas anticovid están haciendo que, directamente, los turistas no salgan de su país. "Antes estaban en el primer puesto del ranquin, duplicando al francés, y ahora mismo no existen. No es que no vengan a la ciudad, es que no hay turismo", ha lamentado el gerente de Zaragoza Turismo, Conrado Molina. La guerra en Ucrania, en cambio, no ha tenido tanto efecto, dado que el turista ruso era "prácticamente residual" en la capital.

Respecto a septiembre, Presencio ha reconocido que se presenta con "muy buenas previsiones". Tanto es así que se podría llegar al 60% frente al 54% de 2019, mientras que la estancia en media seguiría superando los dos días. El Vive Latino, el partido de la Selección Española e importantes citas como el Congreso Mundial de Medios, al que están llamados más de 700 periodistas y editores, tendrán su efecto tanto en las visitas nacionales como en las internacionales. El sector confía en que las próximas sean semanas "positivas" y "de crecimiento de reservas".

La sensación, de acuerdo con Molina, es que Zaragoza está "en la senda correcta para seguir creciendo y ser un destino cada vez más atractivo y competitivo". Como muestra es que, hasta 30.621 personas han recurrido a los servicios que se prestan desde Zaragoza Turismo, ya sean visitas guiadas o trayectos en el bus turístico. La ciudad, según han explicado desde el Consistorio, no solo está destacando por su patrimonio religioso o cultural, sino que está sirviendo a muchas familias de "centro de operaciones" para hacer excursiones por el territorio.

Para el Pilar también se esperan buenas cifras, aunque, según Presencio "es pronto" para hablar de porcentajes. Las próximas semanas serán cruciales, ya que será entonces cuando tengan que confirmarse las reservas.