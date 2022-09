Las calaveras del Vive Latino sonríen a los zaragozanos en el Paseo Independencia

Además de la música, uno de los elementos que más atención ha llamado durante el festival Vive Latino Zaragoza que ha tenido lugar el primer fin de semana de septiembre en la capital aragonesa han sido las gigantes calaveras decoradas que han estado expuestas por todo el recinto de la Expo.

La colección de ‘Mexicráneos’ conquistó a los miles de asistentes del Vive Latino y desde primera hora de este lunes 5 de septiembre está expuesta por todo el paseo Independencia. De esta manera, todos los zaragozanos y visitantes podrán disfrutar de esta exposición de manera gratuita o repetir la experiencia si ya los pudieron ver durante el festival.

"Ha sido una sorpresa, no esperaba volver a verlas", comenta un zaragozano después de hacerle una foto a una de las catrinas. "Estuve en el festival este fin de semana y ya me gustaron allí, por lo que volver a encontrarlas me ha sorprendido".

Son muchos los que en el camino al trabajo, se han parado a contemplar, aunque sea por un segundo, las más de veinte obras de arte colocadas en el centro de la ciudad.

Además de las estatuas de los cráneos, destacan tres figuras más que también se incluyen en la exposición. Dos de ellas son arcos con sendas calaveras decoradas que cuelgan de la parte superior, de manera que, al hacer la fotografía, se podrá simular que los cráneos son una especie de careta.

La otra figura destacada se trata de un banco con dos esqueletos vestidos al más puro estilo mexicano en el Día de muertos. Las dos figuras ocupan los extremos del banco, por lo que en el centro se podrán colocar los protagonistas de las fotografías que circularán por las redes sociales.

Parece que este va a ser uno de los elementos estrella de la exposición, porque cerca de las 10.30, ya se había formado una pequeña fila de viandantes que no querían abandonar el lugar sin su instantánea con las catrinas.

También hay quién no tuvo oportunidad de asistir al Vive Latino, pero que agradece poder tener acceso a la exposición. "Me encanta que saquen el arte a la calle, y mucho más cuando las obras - indica esta zaragozana señalando a una de las calaveras - son muestras de cultura".

A todos los cráneos decorados les acompaña un pequeño atril con una ficha que explica la historia de cada obra, así como quién es su autor. Además, cuentan con un código QR que se puede escanear y enlaza con un vídeo de YouTube con contenido exclusivo. Por ejemplo, 'Corazón de Xólotl' de Larva Clothing - en la imagen - "mezcla la cultura maya y mexicana de la mitología del Dios Xólotl, cuya misión es la de llevar al Sol por la oscuridad del inframundo hasta llegar al nuevo día".

"Si te paras a mirar y las analizas de cerca, son auténticas obras de arte. Muy detallistas y muy trabajadas", comenta María, que añade que ha recorrido todo el Paseo Independencia para poder ver todas las obras. "Cada una es única y tienen estilos muy diferentes".

Entre las decoraciones se pueden observar elementos figurativos, geométricos, patrones muy coloridos o en blanco y negro e incluso calaveras que cuentan con relieves que sobrepasan los límites del lienzo.

La exposición

Esta exposición tiene su origen en México y lleva a sus espaldas cinco ediciones incluyendo giras nacionales e internacionales. Se trata de una exposición de arte urbano que celebra la popular tradición del Día de muertos.

El proyecto, explican desde la organización, surge con el objetico de difundir la cultura mexicana a partir de una de sus celebraciones más conocidas. Nace en 2017, en Ciudad México dónde durante cinco años consecutivos se ha expuesto en la principal avenida de la ciudad. “Las obras cobran vida al recrear los colores, sabores y olores que integran la idiosincrasia del pueblo mexicano en esta tradición tan milenaria”, explican sus organizadores.

Desde sus inicios ya han colaborado más de 1.500 artistas nacionales e internacionales creando un total de 170 cráneos monumentales, 130 cráneos en México, 40 que recorren el mundo y más de 300 lito cráneos.

Además de en el Paseo Independencia de Zaragoza, la exposición también se puede disfrutar en Ciudad de México, Madrid y en Houston (Texas, Estados Unidos).