Los vecinos reciben las llaves de las 80 viviendas sociales de Las Fuentes

«Voy a entrar con el pie derecho», dice Angelines Rodrigo con una nube de emoción en los ojos. A sus 79 años, da un paso y accede al que se va a convertir en su nuevo hogar, una de las 80 viviendas sociales de Las Fuentes destinadas a jóvenes con escasos recursos, mayores con problemas de movilidad y entidades sociales. «Es un día emocionante a tope. Es una casa hermosa, una gozada, no quería llorar pero tengo un nudo aquí que lo tengo que sacar», decía rota por los sentimientos.

Angelines es una de las 80 nuevas inquilinas que este viernes ha recibido las llaves de los nuevos apartamentos construidos en Fray Luis Urbano de manos del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Ella vivía en una casa sin ascensor en la calle de Escultor Benlliure. «Tenía 80 escaleras para subir y baja. Cuando tenía 30 o 40 años lo hacía, pero ahora a veces me tengo que parar en el segundo, en el cuarto. Llevo apuntada desde el año 99 y me ha llegado ahora. Nunca es tarde», dice Angelines.

Este proyecto urbanístico y social, cuyo primeros expedientes tiene ya 20 años, es una de las reivindicaciones históricas del barrio y ha sufrido múltiples problemas en su tramitación. Las obras comenzaron en febrero de 2018, en la etapa de gobierno de ZEC, pero hubo problemas con la ejecución de las obras que acabaron en su paralización. En el año 2020, ya con PP y Cs en el gobierno, los trabajos se retomaron con una nueva contratista, Ferrovial, hasta la entrega de llaves de este viernes.

El edificio tiene cuatro plantas y los 80 alojamientos son de una o dos habitaciones, con una superficie que va de los 44 a los 61 metros cuadrados. Disponen de salón, cocina, aparatos de iluminación, calefacción por suelo radiante y agua caliente comunitario. Por otro lado, hay espacios compartidos para los vecinos, como aparcabicis, ludoteca, sala de informática, espacios culturales o zonas de estar. El precio del arrendamiento oscila entre los 246 euros y los 343 euros, a los que hay que sumar entre 40 y 55 de comunidad.

El edificio llevará el nombre de Ricardo Millán, un histórico del movimiento vecinal de Las Fuentes y promotor de la idea de la residencia. «Yo me encuentro satisfecho de lo que he hecho y me alegra mucho ver estas habitaciones y que distintas personas puedan disfrutar de la vida», afirma muy contento a sus 94 años.

«Un día de emociones»

Para el alcalde ha sido «un día de emociones». Explica que 35 de las 80 viviendas serán para personas mayores con problemas de movilidad, jóvenes menores de 35 años y parejas con hijos a su cargo. 26 alojamientos serán para distintas entidades sociales, que gestionarán la estancia de colectivos vulnerables (personas con discapacidad, refugiados, mujeres con hijos...). El resto, 19 viviendas, las gestionará la Fundación El Tranvía, que ha gestionado que personas mayores con problemas de movilidad se muden al nuevo edificio y cedan sus viviendas en alquiler al programa Alza del Ayuntamiento de Zaragoza.

Azcón afirma que, además del de Ricardo Millán, el «nombre simbólico» del edificio es «compartir», dado que los inquilinos crearán comunidad e intercambiarán experiencias en el nuevo edificio. También se refirió a las ventajas medioambiental, con unos sistemas de aislamiento que permitirán a los vecinos un sustancial ahorro en la factura.

Celeste está embarazada de una niña y dará a luz en enero. Ella y Daniel, su pareja, estaban encantados. «Estamos muy contentos porque es muy difícil encontrar una vivienda», asegura. «Llevamos mucho tiempo intentándolo. Encontré un trabajo y de seguido me llamaron de esto y no podía dejarlo escapar. Estamos luchando todos los días para que la niña tenga un futuro», comenta un poco nervioso. Para ellos, una nueva vida empieza ahora.