Avanza y el comité apuran hasta el final para cerrar el convenio del bus y evitar más paros en Zaragoza

Avanza y el comité del bus urbano apuraron este jueves la negociación para llegar a un acuerdo y evitar paros todos los días hasta el 8 de enero. Al cierre de esta edición, las partes seguían en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) tras más de 14 horas de debate sobre el articulado del convenio y el incremento salarial. Sobre la mesa, el endurecimiento de una huelga que dura ya cerca de 560 días y que amenaza con complicar la vuelta al trabajo y el reinicio de la actividad escolar y universitaria, con afecciones de lunes a domingo a partir del próximo día 5.

La parte económica no se trató hasta la tarde, aprovechando las primeras horas del encuentro para cerrar todo lo que quedó pendiente el pasado martes. La concesionaria volvió a poner sobre la mesa un 8% fijo y una cláusula de revisión del 11,25%, encontrándose con el ‘no’ de los sindicatos por respuesta. Estos últimos siguieron reclamando la suma de los índices de precios de consumo (IPC) de 2020, 2021, 2022 y 2023, pero aquí no hubo margen de negociación.

Esto dio lugar a un nuevo receso que no sirvió para acercar posturas. De poco sirvió que tanto el alcalde, Jorge Azcón, como la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, pidiesen "responsabilidad" e instasen a "arrimar el hombro" ante unos tiempos especialmente difíciles.

Los trabajadores esperaban que la compañía mejorase su oferta -que recuperó esta semana como gesto de buena voluntad tras el ultimátum del 31 de julio- pero, pasada la medianoche, se seguía hablando en los mismos términos que los días anteriores. Por la mañana, según trasladaron los sindicatos, sí hubo acuerdos en aspectos puntuales del convenio, pero nada más.

Pasadas las 0.00, desde el comité admitían no ser excesivamente optimistas. De hecho, ni siquiera se atrevían a decir si las conversaciones seguirían este viernes o volverían a un punto muerto.

El órgano de mediación llegó a plantear un 0,5% más para 2022 a fin de desbloquear el diálogo, una opción que la empresa seguía valorando al cierre de esta edición.

Se mantiene la expectación

La intención era que la de ayer hubiese sido la reunión definitiva. No en vano, no había ninguna otra agendada en el servicio de mediación y el propio director de Avanza, Guillermo Ríos, había instado a "cerrar ya el convenio" para "no alargar más esta situación".

Por el momento, la empresa ha fijado los servicios mínimos que regirán durante las protestas, con porcentajes de entre el 46,8% y el 60,1% entre el próximo lunes y enero de 2023 en función de si se trata de un día lectivo o no lectivo. Este jueves, el seguimiento de los paros volvió a ser "cercano al 100%", según informaron desde el comité. Está por ver, en todo caso, qué sucederá en las próximas horas, ya que Chueca no descartaba reunir a las partes en caso de que la negociación volviera a bloquearse ante la «falta de respuesta» de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón.

Si no se llega a un acuerdo, los paros comenzarán el lunes de 8.00 a 9.00, de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 20.00, extendiéndose, en principio, hasta el 8 de enero de 2023. El posible endurecimiento de la huelga afectará más aún a unos usuarios que ya han perdido toda la paciencia, como puede verse en redes sociales, donde abundan las muestras de enfado y descontento. Muchos tuvieron que volver a esperar este jueves durante más de 20 minutos en las paradas, una situación que podría ir incluso a peor en las próximas semanas, cuando a quienes utilizan el autobús para ir y volver del trabajo se unan escolares y universitarios.

La negociación de este convenio, que solo tendrá validez hasta 2023, está siendo una de las más complicadas que se recuerdan. Avanza y el comité intentaron ya en verano desbloquear el conflicto, suspendiéndose temporalmente los paros y retomándose poco después. Se trata de una estrategia que, según el director de Avanza, se tendrá que revisar "a futuro", ya que "no es sostenible" y hace daño "tanto a la empresa como a los trabajadores y a los usuarios". Especialmente teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2024 tocará volver a sentarse a hablar.