Rebaja en autobuses y tranvías de Zaragoza: "Es injusto que no se aplique si ya tienes el bono anual"

En plena negociación para intentar desatascar la huelga de autobuses se ha producido el estreno de los descuentos del 30% en el transporte público, también en el tranvía de Zaragoza, incluidos en las medidas del Gobierno central para afrontar la crisis económica. La rebaja ha pasado desapercibida para algunos usuarios, bien recibida por otros habituales y ha suscitado quejas de los excluidos.

En las paradas del tranvía una pegatina amarilla marca los nuevos precios que se aplican desde este jueves, 1 de septiembre, hasta el 31 de diciembre. Con la tarjeta bus, ciudadana, lazo e interbus, el precio del billete queda en 0,53 euros por viaje. Algunos han reconocido que no se habían enterado de la iniciativa, pese a ser usuarios habituales. "No lo sabía", ha confesado Santiago, que al mirar la información, que pasa algo desapercibida, se daba cuenta de que pasaría de pagar 40 a 28 euros por su bono mensual. "Me viene muy bien", ha reconocido, ya que lo utiliza para trabajar.

Tampoco había visto la pegatina informativa Sagrario Gavín, pero estaba al tanto de los descuentos, que le parecen "de maravilla". Utiliza la tarjeta Lazo para hacer trasbordo entre el tranvía y el autobús que va a Plaza para trabajar. "Tenía que durar más tiempo porque la crisis está siempre", ha pedido sobre la duración, en principio solo hasta el próximo 31 de diciembre.

Sagrario Gavín, usuaria del tranvía en el primer día en el que se aplican los descuentos al transporte público. Francisco Jiménez

Incidencia durante unas horas en el tranvía

En el estreno ha habido algún problema para aplicar el descuento en los viajes en el tranvía, que la compañía de transporte ha trabajado en solucionar. Desde Tranvías de Zaragoza han informado que el error se ha empezado a resolver a las 13.15, con validadoras de tranvías que ya funcionaban bien y se ha resuelto en toda la flota a las 15.30.

"El cambio tarifario, como en otras ocasiones, ya se había probado varias veces previamente, pero hoy se ha producido un error e inmediatamente ha acudido el equipo técnico", han apuntado desde la compañía. Además, han aclarado que "no ha afectado a los abonos, tarjeta pensionista o viajes intermodales iniciados en el bus, pero sí al resto de tarjetas". Para más detalles sobre si es posible algún tipo de compensación han remitido a los usuarios al servicio de Atención al Cliente porque todavía trabajan en ello.

Este ha tenido más demanda de información por las rebajas de tarifas, que han recordado "figuran desde hace días explicadas en paradas".

Usuarios como Óscar se han quejado de que no todos se pueden beneficiar de la rebaja. "Es injusto que no se aplique si ya tienes el bono anual", ha criticado. En mayo se sacó la tarjeta que le permite viajar hasta el mismo mes del año que viene. Según las condiciones aprobadas por el Gobierno, en este tipo de abono no se aplica el descuento. "He pagado unos 300 euros", ha calculado. Con el descuento queda en 251,60 euros, pero solo si se saca a partir de ahora.

Filas en Avanza

La misma queja se oía en el punto de atención de la compañía de autobuses urbanos en el centro comercial Caracol del paseo de la Independencia. "He venido a que me confirmen si a los que ya tenemos el anual no lo rebajan estos cuatro meses", ha contado Carmen, que llevaba casi una hora de fila. Un centenar de personas esperaban, entre quienes tenían dudas por los cambios y los que acudían a renovar o sacar abonos mensuales coincidiendo con el principio de mes. "Nos tendrían que haber equiparado al tren", se ha lamentado la usuaria, en referencia a que los billetes de los cercanías son gratuitos. Cree que esta medida beneficia más a ciudades como Madrid y Barcelona, con numerosas conexiones de cercanías, pero no a Zaragoza, donde solo hay una línea y la mayoría de usuarios se desplazan en el autobús y el tranvía.

La única solución sería que se aprobara alguna medida adicional. Desde Avanza se ha recordado que, según la medida del Gobierno central, "los descuentos son para las recargas realizadas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022". En el caso de abonos de transporte de carácter anual que hayan sido adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, "la administración competente podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario de la parte proporcional que corresponda al 30% del periodo de cuatro meses", han informado al os usuarios. Carmen ha recordado que se ha hecho la compensación en días en alguna de las anteriores huelgas del autobús urbano, aunque no en la actual.

En cualquier caso, Avanza ha recordado a los usuarios que las ayudas son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo a los usuarios del transporte con la finalidad de reducir el precio final de abono de los billetes multiviaje.