El Ayuntamiento de Zaragoza abre el plazo para pedir las ayudas del 'cheque familia'

Las ayudas del cheque familia del Ayuntamiento de Zaragoza se pueden solicitar desde este jueves, 1 de septiembre, y permitirán sufragar "parte de los gastos derivados de la vuelta al colegio, que este año será dura", ha subrayado la concejal delegada de Familia, Paloma Espinosa.

Las bases del nuevo cheque-familia se han publicado este miércoles en la web municipal 'zaragoza.es' donde se puede descargar el modelo de solicitud para presentarlo hasta el 28 de septiembre, con la documentación requerida en la sede del Patronato de Educación y Bibliotecas, ubicada en la calle Cortesías, 1, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 13.00 horas o en el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta iniciativa "pionera" del Ayuntamiento de Zaragoza para "avanzar en la conciliación", ha indicado Espinosa, tiene un presupuesto para este primer año de 1,3 millones de euros para ayudar a financiar los gastos de guarderías privadas de familias con hijos nacidos en 2021, que corresponden a la etapa de 0 a 1 años.

En el próximo ejercicio se extenderá a la franja de edad de 1 a 2 años, lo que supondrá aumentar la cuantía porque cada año entra una generación más, y al siguiente curso se atenderá toda esta etapa no obligatoria de 0 a 3 años. "Será progresivo y se comienza con los niños nacidos en 2021 pero escolarizados 2022 y así sucesivamente hasta completar el ciclo", ha apostillado.

La cuantía que recibirán las familias del cheque-familia oscila entre los 350, 500 y 700 euros, en función de la renta familiar, lo que representa entre el 18 y el 35 por ciento del coste medio de los centros infantiles de pago.

"Tienen que ser guarderías o escuelas infantiles de Zaragoza no sostenidas total o parcialmente con fondos públicos", ha incidido Espinosa al dejar claro que las escuelas infantiles municipales y del Gobierno de Aragón "no entran". Esta medida es para centros privados porque hay familias que no tienen la suerte de poder acceder a una plaza pública" porque aunque hay 12 escuelas municipales "siempre se queda gente fuera".

Requisitos

En declaraciones a Europa Press, Espinosa ha comparado esta docena de centros de titularidad municipal a la que se sumará próximamente la de Parque Venecia, con las cuatro escuelas infantiles del Gobierno de Aragón, que además es la institución competente en educación.

Al respecto, Espinosa ha incidido en que estas ayudas están destinadas a quienes "no tengan plaza en un centro público", ya que la oferta existente en la ciudad no es suficiente para atender la demanda actual de las familias.

La ciudad dispone de 950 plazas de escuelas infantiles municipales, siendo la última que se incorporará la de Parque Venecia, con una inversión de 3 millones de euros y 70 plazas en construcción.

Las familias que llevan a sus hijos a centros públicos "ya tienen la ayuda porque las propias escuelas infantiles del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, en parte, están subvencionadas", ha observado.

En concreto, pueden optar las familias de dos personas cuyos ingresos no superen en dos veces el valor del IPREM; familias de tres personas con ingresos no superiores a tres veces el IPREM; o familias con más de tres personas, computando tantas veces el valor del IPREM como componentes tenga la unidad familiar. La cuantía actual delIPREM se corresponde con una renta mensual de 564,90 euros en 14 pagas. Otro de los requisitos es estar empadronado en Zaragoza desde el 1 enero de 2020 y tener residencia en la capital aragonesa.

Como ejemplo Espinosa ha expuesto que pueden solicitarlas una familia de 3 miembros formada por una madre y dos hijos con un límite de 1.700 euros al mes; o una familia de 4 miembros con ingresos que no superen los 2.200 euros y hasta 2.800 euros para unidades familiares de 5 miembros.

Diezmar el sector

La concejal delegada de Familia ha reconocido que es difícil saber todavía las personas que se podrán beneficiar porque depende de la cantidad de peticiones que se registren en cada horquilla según la renta familiar.

Durante el plazo de solicitud, se ofrecerá un servicio personalizado de información y de orientación referente a las ayudas y la documentación a presentar. Para acceder a este servicio se podrá solicitar cita previa a través del correo electrónico 'chequefamilia@zaragoza.es'.

Otro aspecto positivo que ha destacado Espinosa es que beneficiará a las guarderías, un sector con el que han mantenido varias reuniones y también están expectantes porque "ayudará a mantener el empleo, que, además, es mayoritariamente femenino". "Es otra forma de dinamizar la economía y el empleo femenino en la ciudad", ha abundado.

Finalmente, ha rebatido las críticas de la oposición al cheque-familia al argumentar que ante una oferta "insuficiente" es "fundamental" para las familias que se quedan fuera de los centros públicos.

Asimismo, ha querido recordar que el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para atender estos centros públicos "debería ser más potente, ya que solo alcanza el 25 por ciento del coste total y, parece, que el Ejecutivo autonómico no lleva intención de abrir más".