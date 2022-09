Avanza busca hoy un acuerdo ‘in extremis’ para evitar que haya paros a diario hasta el 8 de enero

Avanza buscará hoy un acuerdo ‘in extremis’ para evitar paros todos los días hasta el 8 de enero. La empresa asegura que "no hay necesidad de alargar más esta situación", que dura ya cerca de 560 días y ha terminado agotando la paciencia de los usuarios del bus urbano.

La reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) se prevé decisiva. Especialmente teniendo en cuenta que no hay ninguna más agendada para lo que resta de semana y que si no se cierra el convenio, la huelga se recrudecerá desde el próximo lunes con afecciones diarias en tres tramos horarios.

La negociación se centrará en el apartado económico, con la subida fija del 8% y la cláusula de revisión del 11,25% aún sobre la mesa. Los sindicatos esperan que la concesionaria mueva ficha y mejore su oferta, aunque, según explicó ayer el director de Avanza, Guillermo Ríos, "no va a haber grandes cambios", ya que tanto el articulado del convenio como el plan de igualdad y la propuesta económica están ya "bastante trabajadas". Según dijo, solo caben "matices", dado que todo "está muy acotado". El comité, no obstante, sigue viendo lejos un posible acercamiento y se mantiene a la espera. "Queda por definir todo lo que no se cerró el martes. No sabemos qué nos van a contestar", indicó su presidente, José Manuel Montañés.

En los últimos encuentros han planteado complementar con beneficios sociales la propuesta económica, pero la compañía "no ha querido". Tampoco ha aceptado la suma del 85% de los índices de precios de consumo (IPC) de 2020, 2021, 2022 y 2023.

Las partes volverán al servicio de mediación a las 10.00, solo 48 horas después de la última reunión. Lo harán con los paros ‘de fondo’, con afecciones en los tramos comprendidos entre las 8.30 y las 9.30, de 13.45 a 14.45 y de 19.30 a 20.30. El director de Avanza insiste en que, si por él fuera, el convenio habría quedado cerrado "ya el martes" y en que "no cabe esperar". "Pero somos dos partes y la otra también tiene que querer", aseveró. A este respecto, desde el comité aseguraron que ellos están disponibles todos los días, incluido el sábado y el domingo, en caso de que hoy no se cierre el preacuerdo, que posteriormente tendría que ser sometido a votación.

Los sindicatos aseguran verse "con fuerzas" para alargar los paros a partir del lunes –con el consiguiente coste económico y el hartazgo ciudadano que eso supondría–, y recuerdan que el seguimiento "sigue siendo superior al 90%". Raúl Cabeza, de CC. OO. –el segundo sindicato con más representación–, aseguró que la oferta actual "no cubre las expectativas ni garantiza el poder adquisitivo". Descarta, por tanto, someterla a referéndum, una opción a la que solo se abriría en caso de que la empresa la mejorase. "Desde fuera puede parecer muy golosa, pero para quienes estamos dentro no lo es. Llevamos con el sueldo congelado desde 2012 y hemos tenido que soportar despidos y varapalos", manifestó.

Conflicto institucional

La paciencia del Ayuntamiento también se agota. La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, aseguró ayer que las partes están "obligadas" a llegar a un acuerdo. "En un momento complicado como este todos tenemos que arrimar un poco el hombro, ser responsables y empatizar con todo el conjunto", afirmó. La edil no descarta volver a reunirlas en caso de que el encuentro de hoy no fructifique, aunque puso la presión sobre la empresa y los trabajadores. También aseguró estar sorprendida, para mal, por la falta de respuesta de la dirección general de Trabajo, a la que se ha dirigido tanto por teléfono como por escrito. "A la hora de contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos no hay que escatimar recursos ni esfuerzos por parte de las administraciones públicas, y más cuando se tienen las competencias", recalcó.

Fuentes de la DGA, no obstante, aseguran no tener constancia de que el Ayuntamiento haya pedido nada oficialmente. Sí han recibido una solicitud por parte del comité. Las citadas fuentes aseguraron que "se les contestará", sin concretar cuándo ni en qué sentido, y recordaron que, por el momento, el SAMA está actuando.

Ha de tenerse en cuenta que el convenio que se está negociando (2020-2023) apenas tendrá un año de validez, ya que a principios de 2024 tocará empezar a negociar el siguiente. Ríos confía en que, una vez cerrado este capítulo, se elimine esta "errática" manera de negociar, que "supone un perjuicio para el viajero y costes para el trabajador y la empresa". "Así no gana nadie", lamentó.