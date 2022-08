Los vecinos de Morería protestan por las obras: "Nuestra calle va a ser el basurero de la plaza de Salamero"

Los vecinos de la calle de la Morería están muy preocupados ante la evolución de las obras de la plaza de Salamero. La ubicación de una de las salidas del aparcamiento, que afecta a gran parte de la vía, les ha puesto en alerta. «Han decidido sacar la rampa destrozando nuestra calle», explica Cristóbal García, que vive en el número 1 de Morería y que ha iniciado con otros vecinos una recogida de firmas para oponerse al proyecto.

Hasta ahora, las salidas del aparcamiento estaban en la propia plaza de Salamero. Pero con la reforma de este espacio urbano, una de ellas se desplaza a Morería, que tiene una anchura de 11 metros. El proyecto ubica en la calle una rampa del estacionamiento subterráneo en dirección a César Augusto, además de un espacio para que transiten los vehículos que se dirigen a los garajes tanto de Morería como de Teniente Coronel Valenzuela.

"Rampa no"

Junto a la zona de obras hay un cartel que pone «Rampa no». Los vecinos dicen que no hay espacio para todo lo que Urbanismo quiere hacer allí sin generar problemas. «Es totalmente inviable», afirman en un escrito que ya han enviado al Ayuntamiento, en el que alertan de la «depreciación» que van a sufrir sus propiedades. Por eso piden la suspensión de las obras y la modificación del proyecto.

Los residentes de Morería explican que llevan aguantando mucho. El polvo y los ruidos, cuando no cortes de agua o de luz, se han convertido en el día a día. «Es un desastre», dice Miguel López, otro residente. Pero ahora creen que al finalizar las obras se incrementará el tráfico por Morería, aumentará el riesgo de accidentes y habrá problemas de acceso para los servicios de emergencia y contaminación.

"Que lo dejen como estaba"

Pilar Va Aguaviva preside la comunidad de vecinos del número 4 de Morería y teme que el ruido y los humos generados por el trasiego de vehículos afecte a su salud. «Es todo una porquería. Es para darles el premio al que lo ha hecho. A la calle de la Morería la han convertido en el basurero de la plaza de Salamero», afirma. Recuerda que durante los dos años y medio de obras «se han pasado el día haciendo y deshaciendo», por lo que «si lo tienen que levantar, que lo levanten». «Que lo dejen como estaba», dice.

Todos se quejan de falta de información. Dicen incluso que todavía no han podido conseguir un plano exacto en el que poder medir las zonas de paso de los viandantes y los vehículos. «Al 100% no sabemos cómo va a quedar. Al presidente le dieron un plano y solo se veían rayas, pero no dónde acababa la rampa o dónde empezaba o qué direcciones iba a tener la calle», dice Ernesto Hijazo.

Lamentan que la calle «más estrecha del barrio» quede ocupada por una rampa, con tránsito de vehículos por un espacio que será semipeatonal. «No era muy transitada y ahora habrá polución, ruido...», lamenta Ernesto. «Lo han metido todo con un embudo», añade Cristóbal.

Estado de las obras en la calle de la Morería de Zaragoza. Oliver Duch

Beatriz Latre explica que los técnicos van a ir a medir hoy mismo. Vive en el número 4 de Morería, que quedará más cerca de la rampa de aparcamiento. Según sus cuentas, le va a quedar «un metro de acera» en la puerta de su casa. «Eso es ilegal», protesta. Tiene el parquin en el número 1 de Morería y cree que va a tener dificultades con el radio de giro. Miguel López es de la misma opinión. «Con seis metros entramos mal, pero con cuatro no entramos. Aparte del malestar de salir al Coso y comerte Conde de Aranda para ir al centro, pierdo el garaje, que costó una fortuna», lamenta.

El Ayuntamiento de Zaragoza indica que el proyecto respeta los criterios fijados por los bomberos y las zonas de carga y descarga. Informa además de que la pérdida de la calzada no implicará problemas para el transito de las emergencias, los bomberos o el acceso a los garajes. Fuentes municipales recuerdan además que los usuarios del aparcamiento del número 1 de Morería han sido realojados y que se ha informado a los vecinos.

El Área de Urbanismo expresó sus excusas por las molestias de las obras. Explicó que después de dos años de obras, los trabajos van a evolucionar con rapidez en los próximos meses, entre otros motivos porque en octubre está previsto que lleguen estructuras prefabricadas, que ya están en fase de construcción. En estos momentos, los trabajos se centran en las vías perimetrales y en las acometidas de servicios. Las obras estarán terminadas a finales de año o principios de 2023.