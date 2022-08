Detenido un mayorista de fruta de Mercazaragoza por sabotear el almacén de la competencia

Uno de los principales mayoristas de frutas y verduras de Mercazaragoza ha sido citado por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa para asistir a una comparecencia en la que todo apunta que llegará a un acuerdo con un empresario de la competencia, al que habrá de indemnizar por los importantes daños que causó en sus instalaciones el pasado 7 de mayo. De no ser así, el investigado, F. J. S. A., se vería obligado a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que las cámaras de seguridad grabaron el sabotaje y permitieron identificarlo como su responsable.

Todo apunta a que las partes firmarán un pacto, ya que el propio mayorista reconoció en sede judicial que sobre las 14.30 de aquel día se presentó en Mercazaragoza, se dirigió al almacén y la cámara frigorífica donde la competencia guardaba la mercancía y empezó a aventar fruta y tirar piletas de cajas. Las imágenes del circuito de videovigilancia revelaron que su furtiva incursión se prolongó durante 24 minutos, tiempo que también aprovechó para llevarse etiquetas de algunos de los pedidos que estaban preparados y debían repartirse al día siguiente, ocasionando un importante contratiempo tanto a su competencia como a las tiendas que le habían comprado el género.

Según consta en la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Casablanca, no conforme con los daños causados, el investigado se llevó a casa una bolsa de patatas, una caja de mangos, la llave de una transpaleta y lo más importante: varias carpetas con albaranes, facturas e información de todos los clientes de la empresa saboteada.

Los perjudicados denunciaron lo sucedido en el cuartel de la Guardia Civil en Casablanca, pero fue la Policía Nacional quien finalmente se hizo cargo de la investigación. Como en la denuncia se hacía constar que había una grabación de los hechos, lo primero que hicieron los agentes fue tomar declaración a la representante de la mercantil afectada y pedirle las imágenes para identificar al responsable. La denunciante les dijo ya entonces que el visionado del vídeo le había permitido saber quién era. En la grabación aparecía también un testigo con el que hablaron los agentes y que también reconoció sin género de dudas al causante de los daños.

Devolvió la documentación sustraída

Una vez confirmada la autoría de los hechos, la Policía procedió el 27 de mayo a la detención del mayorista. Este se acogió entonces a su derecho a no declarar, pero adelantó que daría las oportunas explicaciones al juez. De forma voluntaria, el investigado entregó también los albaranes y documentos que se había llevado de la oficina del denunciante. Su actitud colaboradora llevó a los investigadores a ponerlo en libertad, recordándole su obligación de comparecer en sede judicial cuando fuera requerido.

Cuando compareció ante el instructor del caso, F. J. S. A. confesó los hechos que se le imputaban, pero quiso aclarar que no hizo cortes en las cajas de mercancía con una navaja porque no portaba ninguna. En cuanto a la documentación sustraído, aseguró que ni siquiera la había leído, porque la dejó en su vehículo. Respecto a la razón que le llevó a hacer lo que hizo, lo única explicación que dio es que ese día almorzó con vino, algo que, dijo, no solía hacer.