Grave atropello en un paso de peatones de la avenida de Cesáreo Alierta de Zaragoza

Un hombre de 60 años ha tenido que ser trasladado este domingo de urgencia a un centro hospitalario de Zaragoza tras sufrir un grave atropello en la avenida de Cesáreo Alierta. Según ha confirmado la Policía Local, el accidente se ha producido sobre las 13.30, cuando el viandante atravesaba un paso de cebra. El equipo de Policía Judicial investiga lo sucedido, pero todo apunta a que la víctima podría cruzar con el semáforo en rojo para peatones.

Cuando se produjo el atropello, este hombre, identificado como S. G. C., caminaba junto a otra persona, que parece que intentó sujetarlo in extremis para ponerlo a salvo. Sin embargo, no le dio tiempo y un vehículo embistió de lleno al hombre, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y múltiples fracturas y golpes por todo el cuerpo.

Una ambulancia se desplazó hasta el lugar de los hechos para asistir y estabilizar a la víctima, que fue evacuada después a un hospital. En principio, los médicos creen que su vida no corre peligro. En cualquier caso, parece que las lesiones son importantes y habrá que esperar a ver cómo evoluciona.

Otra víctima de 19 años

Al grave atropello de Cesáreo Alierta hay que sumar el que se produjo este sábado por la tarde en el barrio de Miralbueno de Zaragoza. Allí, una joven de 19 años resultó también lesionada, aunque de carácter leve, al ser arrollada por un turismo a la altura del número 95 del camino del Pilón.

Según informó la Policía Local, el siniestro se registró sobre las 20.00 y el conductor, de 26 años, e identificado como J.R. C. J., dio negativo en la prueba de alcohol.

Quien sí dio positivo en el control de etilometría fue M. S. F., un conductor de 49 años que el sábado provocó un choque por alcance en la autovía de Logroño. Se le imputa un delito contra la seguridad vial.