La Guardia Civil detecta en Pedrola cuatro casas con enganches ilegales al alumbrado público

La Guardia Civil de Pedrola, con la colaboración de Policía Local de la población y técnicos de una empresa suministradora de electricidad, han llevado a cabo un operativo para la detección de posibles enganches ilegales al alumbrado público, que se ha saldado con la comprobación de cuatro viviendas que se suministraban de electricidad de manera ilícita.

Tal y como han informado este viernes desde el Instituto Armado, el operativo se desarrolló este jueves por la mañana y se realizaron inspecciones en varios inmuebles, que acabaron con la localización de cuatro domicilios en los que se habían llevado a cabo enganches ilegales de electricidad al alumbrado público. "Hechos que fueron comprobados con los técnicos procediéndose al corte del suministro eléctrico", han señalado.

Los dueños de estas casas son investigados como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico, siendo alguno de ellos reincidentes en el mismo hecho delictivo.

Dicho operativo se suma al desarrollado a finales de mayo cuando fueron detectadas 19 viviendas con enganches ilegales de luz, con la circunstancia de que en una de ellas se produjo un incendio "a consecuencia de esta conexión fraudulenta".

La Guardia Civil ha advertido de que este tipo de conexiones, realizadas en el mayor de los casos por personal que no está habilitado en labores de electricidad o no tiene conocimientos técnicos en esta materia, "no solo conllevan la comisión de un hecho delictivo sino un riesgo para las personas y bienes" que como consecuencia de una sobrecarga en la red eléctrica puede producir fuegos.