Un bar de Zaragoza cobra 10 céntimos por cada cubito de hielo: "A lo que hemos llegado"

Los hielos son un bien preciado este verano. La escasez es una realidad y tiene una explicación económica. Los costes de conservación son altos y con la factura de la luz disparada todavía más. A eso se suma que la pandemia acabó con empresas modestas de este sector en toda España

Es tal la falta de hielos que un bar de la capital aragonesa ha optado por cobrar diez céntimos por cada cubito a sus clientes. Así lo ha demostrado una clienta, que ha publicado el ticket de la consumición en su cuenta de Twitter. "Que me cobren en un bar del centro de Zaragoza 0,60 euros por los hielos del café me parece ya estar pasándonos. Pero que especifique el número de hielos me parece… En fin: 3 hielos del café con leche y 3 hielos del cortado. El juego de los hielos", asegura

"A lo que hemos llegado…", señala resignada.

Desde el establecimiento aseguran que han sufrido "tres subidas del hielo" y que "apenas hay 'stock'". "La realidad es que toda la vida se han cobrado los hielos. Depende del sistema operativo aparece en el ticket o no. Ahora, además, con la situación que tenemos, no nos queda otra. Nosotros lo hacemos para diferenciar entre la personas que se toman un café con hielo y las que no pide cubitos", reconoce el dueño del bar.

Escasez de hielo

Alejandro Puyuelo, director de calidad de la fábrica de hielo Frescofrío, ya explicó a principio de mes que la razón económica de esta escasez es clara. "Ya se ha comentado, y es la pura verdad. La subida de la luz el año pasado, factor que siguió agravándose en este 2022, hizo que el coste de la conservación del hielo en cámaras externas subiera muchísimo", apunta. A eso se suma que los productores empezaron a "guardar hielo en febrero para tener cubierto todo el verano; sin embargo, al duplicarse literalmente los costes…". "Venimos de una pandemia, lo hemos pasado mal, estamos aún pagando créditos ICO y este sobrecoste en el almacenaje nos ponía ya las cosas imposibles", añade.

A eso se suma otros problemas el calor extremo o la falta de lluvia. El stock de seguridad ya se rompió hace meses, asegura Puyuelo. En mayo vendieron el 40% más de lo habitual y en junio el 50%.