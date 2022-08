Más de 1.000 plazas nuevas de aparcamiento para motos en un año: "Se nota que hay más, pero queda por hacer"

El Teatro Principal de Zaragoza está custodiado por una larga fila de motocicletas. Escoltadas por ciclomotores están también todas las bocacalles del paseo de Independencia (Zurita y San Clemente en lado derecho y Albareda y Casa Jiménez en el izquierdo). El centro es el reflejo de toda la ciudad y la realidad es que los aparcamientos para motos están creciendo a velocidad de vértigo en todos los rincones de la capital aragonesa. Solo en el último año, se han instalado 1.000 plazas más, lo que supone un incremento del 10%.

A día de hoy, la capital aragonesa cuenta con 2.010 estacionamientos y un total de 10.684 plazas -cada estacionamiento cuenta con una media de 5 plazas-. Y es reseñable que hace dos años, Zaragoza tenía tan solo 7.200. Entre los barrios donde más espacio disponen para aparcar estos vehículos de dos ruedas se encuentra El Rabal (1.345 plazas), Las Delicias (1.255) y el Centro (1.000). En el lado opuesto están los barrios rurales. En algunos distritos como La Almozara y La Cartuja, los pasos de peatones están 'protegidos' por párquines para motos con el objetivo de mejorar la visibilidad. Es una práctica que el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido incorporar a todos los proyectos de redistribución de aparcamientos.

El incremento sustancial del número de plazas se debe, según el Consistorio, al cambio de tendencia en materia de movilidad que se ha dado debido a la pandemia. La transformación de la ciudad, con la peatonalización de las calles y la reducción del espacio para aparcar turismos tras la instalación de las terrazas covid, también ha influido en el incremento del uso de la moto, la bicicleta o el patinete.

Los planes del Ejecutivo municipal pasan por aumentar el número de aparcamientos conforme a la demanda ya que además, según aseguran, son "positivos para la seguridad vial".

"Si queremos una ciudad sostenible necesitamos más plazas"

José Sánchez-Rubio, junto a su moto, tras aparcar en el Coso. HA

José Sánchez-Rubio utiliza la moto todos los días para ir a trabajar. Vive en Camino de las Torres y su oficina está en Puerta Cinegia, en la plaza de España. A pesar de tener un bono para el parquin de turismos, suele utilizar su vehículo de dos ruedas. "Podría decir que el coche es seis veces más caro. Entre la gasolina, el impuesto de circulación, el aparcamientos en el centro,...", reconoce el zaragozano.

Sánchez-Rubio reconoce que en los últimos tiempos se han incrementado "bastante" el espacio para motocicletas. "Se nota que hay más, han hecho una labor más que importante, pero queda por hacer", sostiene este hombre, tras estacionar su vehículo encima de la acera del Coso ya que en los aparcamientos no quedaba espacio.

Minutos después, José López dejaba un sitio libre frente al Teatro Principal. "Yo tengo moto y coche y en mi opinión, ya hay bastantes sitios. Crear más sería contraproducente porque quedaría poco espacio para los turismo, que ya lo tienen complicado. Lo importante es que ya no hay apenas motos en las aceras y eso es positivo", subraya López, que utiliza con más frecuencia la motocicleta porque es "más económica y más práctica".

"En Madrid y Barcelona hay párquines enormes"

Adrián Armingol, junto a su motocicleta, en la calle Zurita. HA

Adrián Armingol es de la opinión de que "falta más espacio para ciclomotores". "Es cierto que ahora hay bastantes, pero hay muchos días que tengo que dejarla en la acera, justo al lado de los aparcamientos para motos porque no tengo espacio. Si vas a Madrid o Barcelona ves que hay párquines enormes", apunta este zaragozano, que se desplaza todos los días, de lunes a domingo, desde su casa, en Movera, hasta el restaurante donde trabaja, ubicado en la plaza Salamero. "Si no voy todos los días a trabajar, me desplazo por ocio", añade.

Entre las ventajas de no utilizar el coche están, según Armingol, el consumo de gasolina y el pago de la zona azul. "Las motos no tenemos que pagar OTA y eso a final de mes supone bastante dinero", sostiene.

"Siempre uso moto por la facilidad de aparcar"

Salvador Serrano, junto a su motocicleta. HA

El vehículo de trabajo de Salvador Serrano es la moto, con la que se mueve de un punto a otro durante todo el día. "Yo creo que está bastante bien el número de plazas que hay actualmente. No me puedo quejar en absoluto. Estoy contento mientras no nos multen por aparcar en la acera en el caso de que la zona que nos han habilitado esté llena", dice este zaragozano.

La misma opinión tiene Nacho Muñoz, a pesar de que este miércoles encontró sitio para su turismo de milagro en la plaza de los Sitios. "Yo tengo coche y moto y creo que ya hay suficientes estacionamientos específicos. Incluso en algunos barrios como Torrero o San José hay de más porque muchas veces están vacíos", asegura.

"Es muy difícil estacionar el coche"

Isabel Alasanz cierra su coche tras aparcar en la calle San Clemente. HA

Isabel Alasanz es del club de los ciudadanos que utilizan el coche todos los días para trabajar. Este miércoles, por suerte, Cristina Cacho -una mujer que marchaba apresurada en su turismo para dar de comer a sus dos hijos-, le cedió su sitio en la calle de San Clemente. Sin embargo, no todos los días tiene la misma fortuna.

"Es muy difícil aparcar. Lo que más problemas nos trae son las terrazas covid, que se han comido la mitad de la calle. Solo espero que las quiten para el invierno porque estarán inutilizadas si no las climatizan. Otro obstáculo son los estacionamientos para moto, que cada vez son más", señala.