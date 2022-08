El PSOE critica que más de 25% de las solicitudes de escuelas infantiles en Zaragoza se han quedado sin plaza

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado que más del 25 por ciento de las solicitudes de escuelas infantiles se han quedado sin plaza.

El Ayuntamiento ha recibido 1.256 peticiones para 948 plazas ofertadas en las 12 escuelas infantiles por lo que la diferencia arroja que hay 300 peticiones que se han quedado fuera y en un alto porcentaje no podrán pagar, desgraciadamente, la guardería privada que vale una media de 400 euros mensuales.

Para ayudar al pago de la guardería el próximo mes se abrirá la convocatoria del cheque familia, dotado con 1,3 millones de euros, a la que podrán optar las familias que cumplan unos requisitos para disponer de una subvención que podrá ser de 350, 500 o 700 euros, que en la media de los casos "no llegará a cubrir el 10 por ciento del coste total de la guardería durante el curso".

Por ello, ha criticado la medida "poco ambiciosa" del PP-Cs porque "es un gobierno de la derecha sin modelo de ciudad, solo se da dinero mediante los cheques" frente a las políticas del PSOE de "poner en marcha un red pública de escuelas infantiles, que iguala en oportunidades a todas las familias".

En rueda de prensa ha contrapuesto el modelo del cheque del PP frente a que todos tengan las mismas oportunidades para garantizar que la educación pública de 0 a 3 años llegue a todas las familias.

Nueva creación

"Las políticas del PSOE siempre pasan por invertir en educación pública" ha subrayado para poner de ejemplo las 48 de hasta 3 años que ha habilitado el Gobierno de Aragón frente a la "derecha que solo propone el cheque familiar".

Su impresión es que los socialistas anteponen la red pública de escuelas infantiles, que "las ha construido el PSOE", mientras que el Gobierno de la ciudad PP-Cs "no pondrá en marcha ninguna escuela pública" porque aunque está prevista la apertura de la de Parque Venecia, "no se verá hasta el próximo curso cuando PP-Cs no gobernarán la ciudad", ha augurado.

Tras esta exposición, ha pedido al Gobierno del PP-Cs que piense en todas las familias de Zaragoza y no se conforme con ayudas de 1,3 millones de euros, sino que ese dinero se destine a nuevas escuelas infantiles y se apueste por nuevas plazas para tener una red de proyecto público y no un cheque que "no llega a todos los ciudadanos".

Las reivindicaciones del movimiento vecinal, ha comentado, vienen de los distritos del sur de la ciudad como Arcosur y Valdespartera que son los de nueva creación. Los distritos que envejecen y para los que "no hay políticas públicas para construir viviendas en alquiler y, además no hay niños, tiene menos sentido esta reivindicación".