Víctor Serrano: "Cs está en serio riesgo de implosión. Tenemos un problemón"

¿Cómo valora la dimisión de sus cargos en el partido de la concejal Carmen Herrarte?

Digo lo mismo que dije cuando esto ha ocurrido con otros compañeros. Creo que en Cs estamos para sumar y siempre es especialmente doloroso que haya gente con una gran valía política que decida dar un paso atrás. Seguiremos remando hasta que haya barco.

Ante las malas previsiones de las encuestas, ¿Ciudadanos corre riesgo de implosión?

Por supuesto. Cs está en serio riesgo de implosión. Cuando elección tras elección el escenario al que va Cs es de desaparición de las instituciones es evidente que tenemos un problemón. Tengo esperanza en el proceso de regeneración del partido, por las personas que están trabajando en ese proceso. Creo firmemente en el papel de aportación de perfiles como el de Begoña Villacís.

¿Cree que Cs puede salvar la situación?

Por supuesto que lo creo, pero tenemos que trabajar muchísimo. Y cuando digo trabajar muchísimo el partido en ese proceso de refundación también tiene que ser capaz de analizar si va a tener fortaleza suficiente para llegar hasta el final, si el partido va a ser útil a la sociedad.

¿Se refiere a la posibilidad de participar en coaliciones electorales en las próximas elecciones, con el PP por ejemplo?

Creo que las próximas elecciones autonómicas y municipales son un escenario en el que históricamente ha habido escenarios de coalición. Eliminar escenarios no tiene sentido. El escenario local es el que puede facilitar más ir en coalición con otros partidos. Pero no es en eso en lo que está Cs a nivel nacional, autonómico o local.

¿Pero se sentiría cómodo en una coalición electoral con el PP?

Me va a permitir que no entre en conjeturas. En Cs tenemos que saber qué queremos. No todo es o mismo. Habrá sitios en los que tenga sentido repetir coaliciones con el PSOE y sitios en los que tenga sentido repetir con el PP. Que eso vaya a ser en una coalición electoral previa o a posteriori ya se verá. Si apelamos al hecho concreto de Zaragoza, sí que estoy satisfecho de cómo ha funcionado la coalición en Zaragoza.

El alcalde ha defendido en muchas ocasiones la coalición con Cs. ¿Estaría cómodo con el PP?

Bueno, creo que el alcalde apela a que objetivamente la coalición ha funcionado. Luego hemos cometido errores, pero la relación de coalición de Cs y PP en el Ayuntamiento ha sido un ejemplo. Y es que el alcalde ha sabido entender que presidía un gobierno de coalición.

A veces se ha considerado que el alcalde tenía un excesivo protagonismo en detrimento de Cs. ¿Lo ha sentido así?

Alguna culpa tendremos en Ciudadanos. Esto no solo nos ha ocurrido en Zaragoza. Por otra parte, respecto a la figura política de Jorge Azcón, qué quiere que le diga. Jorge Azcón es un activo en la política nacional con mucho peso y eso a veces hace que os medios de comunicación solo pongan el foco en el alcalde.

Herrarte no descartó ir en listas de otro partido. ¿Usted lo descarta?

Mi compañera en eso se equivocó. Yo lo que puedo asegurar es que no voy a cometer ningún tipo de estridencias. Si en política sigo teniendo un camino compatible con lo que he defendido siempre que son los valores liberales que representa Ciudadanos, seguiré. Si no, con absoluta tranquilidad, por el mismo camino volveré a mi despacho profesional.

¿Y quiere seguir?

No creo que haya en el mundo ningún político que después de haber tenido la experiencia de gobernar cuatro años no le gustaría que muchos de los proyectos que dejó en marcha culminan. Pero no sufriré ningún trauma si esos proyectos acaban en la ciudad materializados por otro consejero de urbanismo.

¿Ve a Sara Fernández como candidata de Cs a la Alcaldía?

Sara es la portavoz y es un escenario absolutamente posible. Sara ha sido una gran vicealcaldesa, representa magníficamente los valores de Ciudadanos y puede ser una magnífica candidata a la alcaldía.

¿Y usted sería el candidato?

Ese escenario lo veo lejos.