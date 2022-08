Qué supermercados abren el puente de agosto en Zaragoza y sus horarios: de Mercadona a BonÀrea

Un supermercado en día de fiesta es una tabla de salvación a la que ya nos hemos acostumbrado todos en las ciudades. Hace ya décadas que no es raro contar en fin de semana o fiestas de guardar con un recurso a mano para bienes de primera necesidad, que no se quedan solamente en la alimentación e higiene. Sin embargo, hay algunos momentos en el año en los que tienen pinta de oasis, como ocurre este fin de semana en Zaragoza; buena parte de la población de la ciudad ya ha huido o está a punto de hacerlo en dirección a sus pueblos de referencia, playas cercanas y lejanas, los hermosos montes aragoneses o destinos que exigen coger un avión. No son muchos los supermercados de guardia, pero sí suficientes para el grupo de 'resistencia' que se queda en una ciudad más calurosa que nunca este puente de agosto.

Algunos supermercados de la cadena BonÀrea abren sus puertas en domingos y festivos. Es el caso, por ejemplo, del de la calle Reina Fabiola, o el situado en Andrés Martínez Vargas, que abrirán en horario partido de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 tanto el domingo 14 como el lunes 15 de agosto. El de la avenida Tenor Fleta abre domingos y festivos de 10.00 a 14.00. El de la calle Pedro Maria Ric, por ejemplo, abrirá el sábado en su horario habitual, y el domingo de 9.00 a 14.00, pero el lunes permanecerá cerrado.

El Eroski del Coso zaragozano es el único supermercado de la cadena que abrirá este domingo, de 9.30 a 14.30; el 15 de agosto cerrará sus puertas, como el resto de los que posee la cadena vasca en la ciudad. El sábado abre en su horario habitual, de 9.00 a 21.30.

Las que sí que abrirán durante todo el puente veraniego son las tiendas de Mi Alcampo, con apertura habitual los 365 días del año. La de la avenida de César Augusto 59 (de 8.00 a 00.00), la de la avenida Cesáreo Alierta 6 (de 07.00 a 1.00), la de Andrés Vicente 30-32 (de 7.00 a 22.30) o la de la calle del Embarcadero 34 (de 7.00 a 22.30) son un ejemplo de este recurso para los compradores menos calculadores o, por supuesto, aquellos que decidan darse un antojo de última hora.

Otras cadenas de alimentación como Mercadona, Lidl, DIA, Carrefour o Hipercor abrirán el sábado en su horario habitual.