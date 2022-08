Altercado por la retirada de la custodia de un bebé en Tauste

La familia de Tauste que fue detenida el verano pasado después de agredir a personal sanitario del Clínico ha vuelto a protagonizar un altercado, esta vez en la propia localidad. El motivo ha sido exactamente el mismo, la DGA ha retirado a una joven la custodia de su bebé de un mes para asegurar su bienestar, ya que consideran que las condiciones en las que viven estas personas -siete en una casa-cueva- no son adecuadas para la crianza de un niño. En 2021 la mujer, de 23 años, perdió la tutela de su primera hija.

El suceso se produjo el pasado lunes tanto en el centro de salud como en la Casa Consistorial. Seis miembros de esta familia se presentaron en el primer inmueble armados con palos para amenazar a los trabajadores. Posteriormente, según confirmó el propio alcalde del municipio, Miguel Ángel Francés, camino al Ayuntamiento golpearon y rompieron los retrovisores y cristales de varios coches y la ventana de una vivienda y dañaron también la escalinata que da acceso al edificio.

El regidor aseguró que entre los vecinos hay "indignación y preocupación", porque se trata de una familia que "no cumple las normas" y protagoniza "muchas alteraciones del orden público". Además, lamentó que la situación ha empeorado en los últimos años y aseguró que anteriormente no existía este problema. No hubo ningún detenido, pero el Ayuntamiento ha puesto una denuncia.