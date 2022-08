¿Se puede ir sin camiseta por la calle en Zaragoza?

Con la amenaza de una posible tercera ola de calor sobrevolando, aunque las previsiones meteorológicas no dan temperaturas tan altas como en los anteriores episodios, buscar una piscina en la que darse un baño refrescante o encontrar un lugar con aire acondicionado -a no menos de 27 grados como dicta ahora el Gobierno- pasan a ser, nuevamente, las opciones más aconsejable para sobrellevar mejor el bochorno.

Hay quien incluso decide quitarse la camiseta como alternativa cuando el calor aprieta. Una alternativa que, más allá de estar bien o mal vista o de cumplir un comportamiento ético o no, en Zaragoza no está regulado en ninguna normativa municipal. Por lo que ir sin dicha prenda mientras se practica deporte, sea por la ribera o por el centro de la capital, o quitársela para tomar el sol en cualquier lugar público, no conlleva sanción alguna en la capital aragonesa.

No ocurre lo mismo en otros municipios donde sí contemplan, a través de ordenanzas, la prohibición total de transitar sin la camiseta puesta o en bañador, con multas que pueden ascender hasta los 750 euros.

Dónde te pueden multar por ir sin la camiseta puesta