Sesión de fotos de lactancia materna en el Parque Grande: "No quiero visibilizar ni convencer a nadie, solo dar las gracias"

La fotógrafa zaragozana Pilar Barceló, madre de dos niños de 7 y 3 años, recuerda el inicio de la lactancia como un periodo "muy duro" que hubiera abandonado de no ser por el apoyo y el consejo profesional que recibió en su día de otras mujeres.

"Yo tuve tanto con mi primer hijo como con mi segundo un comienzo de lactancia horroroso, y fue gracias al apoyo de otras madres que conseguí sacarlo adelante", confiesa esta zaragozana, que con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna organizará este martes en el Parque Grande una sesión gratuita de fotografía, después de tres años de "parón" sin poder celebrar como solía esta fecha.

La primera vez que organizó este evento fue hace cinco años. Quería dar las gracias a aquellas mujeres que desinteresadamente ayudan a otras a poder dar el pecho. En su caso, cuenta, no fueron fáciles los comienzos. Con el primero, de 7 años, tuvo que pedir consejo cuando estaba a punto de tirar la toalla, y así dio con Laura Sola, matrona y autora de un blog sobre maternidad y crianza. "Eran las 3.00 de la mañana. Estaba muerta de cansancio y dolor buscando cualquier ayuda y entonces vi su web. Le escribí, me contestó y al poco tiempo me recibió en su casa con sus hijos. Fue la persona que me ayudó, y ya en el segundo embarazo hice la preparación al parto con ella", recuerda Barceló.

Con la llegada de su segundo hijo, la situación tampoco fue como imaginó. Más bien todo lo contrario. Pero gracias a la ayuda de otras mujeres siguió adelante y hoy lleva ya tres años dándole el pecho a su pequeño. "El segundo fue infinitamente peor que el primero, pero al menos supe a quién acudir. Y después de tres años seguimos aquí con la lactancia. Con lo que me costó empezar... ¡Ahora ya no lo desteto hasta que lo deje!", dice con una sonrisa.

Una mamá dando el pecho a su bebé en una sesión fotográfica. Pilar Barceló

Un evento para celebrar y dar las gracias

Con su testimonio, esta fotógrafa zaragozana no pretende "convencer" a nadie ni dar visibilidad a una cuestión que también despierta controversia entre algunas mujeres. "Yo soy de la opinión de que la lactancia no es para todo el mundo, también la sociedad lo pone difícil, pero sobre todo tiene que ser una elección. Yo, obviamente, si hago esto y tengo esta experiencia es porque soy prolactancia materna, pero esa ha sido mi decisión. No quiero hablar de visibilidad ni convencer a nadie, simplemente dar las gracias", afirma esta zaragozana, que quiere recuperar con este gesto una cita en el calendario que sirva para rendir homenaje a todas aquellas que han pasado por este proceso y han ayudado a otras a dar el pecho. Solamente el primer año acudieron al evento más de 60 mujeres; y en 2019, "a pesar de la ola de calor" -recuerda- fotografió a otras 30. "Hubo quienes vinieron solas con sus bebés y quienes decidieron llevar a toda la familia", explica Barceló, que deja a elección de cada una este momento para el recuerdo. Con algunas de ellas todavía mantiene el contacto, y detalla que a la sesión suelen acudir también muchas madres primerizas que buscan apoyo o consejo de otras mujeres. "Yo les animo a buscar ayuda, y si algo no funciona que prueben otra cosa, pero que no se queden solo con una opinión. Les animo a que no se den por vencidas, a que hablen con otras mamás, porque al final es dar con lo que a ti te vaya a ayudar, y no es una cuestión de blanco o negro. Hay muchos matices en esto", asegura.

Este año, para evitar aglomeraciones y garantizar a las participantes que se lleven un "buen recuerdo" ha trasladado el acto al Jardín Botánico, junto a los patos, en horario de 19.00 a 21.00 para evitar las horas de más calor. "Antes lo hacía en los jardines del Batallador, pero desde la pandemia está llenísimo de gente. Y creo que ahí vamos a estar más tranquilos", advierte. Para evitar esperas al acudir a esta sesión gratuita de fotografía, se puede solicitar cita a través de su página web, aunque insiste en que es solo "una recomendación" y no un requisito para ello.

Una madre de Zaragoza dando el pecho a su bebé en una sesión. Pilar Barceló

Después de tres años de parón, Barceló confiesa que está ilusionada de poder celebrar otra vez este evento que tan buen recuerdo les dejó. "Dar el pecho es algo cansado. Acabas de dar a luz y aun encima tienes que estar ahí haciendo ese esfuezo... Pero es ir probando hasta que das con la clave, pensar en los buenos momentos que llegan una vez que se pasa todo eso. Es lo que al final te cuentan muchas de ellas. Los años anteriores, cuando estaban esperando su turno, se encontraron familias que se conocían, amigas... hubo muy buen ambiente. Es todo muy bonito", confiesa esta fotógrafa de Zaragoza, especializada en recién nacido y familia. Su intención, dice, es intentar recoger con su objetivo "ese vínculo y ese lazo que hay entre ambos de la forma más natural posible" y en un entorno respetuoso para los protagonistas. "No utilizo decorados ni pongo a los bebés en cestitas ni con adornos. Habitualmente voy a las casas de las mamás para que estén cómodas buscando una fotografía más realista", concluye.