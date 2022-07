El 'rey del simpa', a la cárcel de Zuera con "todo incluido"

Antonio Grimal Marco, conocido ya coloquialmente en Zaragoza como el 'rey del simpa' por dejar cuentas sin pagar en varios establecimientos de la ciudad, deberá ingresar en la cárcel de Zuera. "Va a alojarse durante 15 días, con todo incluido, en el Centro Penitenciario", han confirmado fuentes policiales sobre la situación de Grimal, quien acumula un extenso historial de antecedentes.

Este martes por la tarde pasó a disposición judicial, ante el Juzgado de Instrucción 11 de la capital aragonesa, que decretó su ingreso en prisión tras un largo periplo por comisarías y juzgados de la ciudad tras desayunar, comer o cenar por la cara en numerosas ocasiones. Aunque se trata de un delito leve, esta tipificado como estafa en el Código Penal.

Como contaba HERALDO este lunes, el pasado domingo estuvo en libertad exactamente 45 minutos. A Grimal Marco no le costó ni media hora salir del juzgado de guardia y encontrar un bar donde merendar. Tardó exactamente lo que cuesta ir desde la avenida de José Atarés hasta María Zambrano, atravesando Clara Campoamor, y elegir el bar El Dulce Bocado como su presa.

Abandonó el juzgado en torno a las 19.15, solo, desaliñado y doblando el papel con la última sentencia que lo condena a una nueva multa por un delito leve de estafa. La impresión era que no llevaba nada más en los bolsillos. No en vano, desde la mañana del miércoles 20 de julio, cuando fue detenido mientras desayunaba en un bar de Condes de Aragón, no había salido del calabozo de la Policía Nacional y de los juzgados nada más que para timar cada día a un hostelero comiendo a su costa y provocar una nueva detención.

Dos patrullas de la Policía Local detienen a Antonio Grimal este domingo en María Zambrano Heraldo

Su actividad delictiva ha sido frenética en los últimos días. El miércoles no pagó en el local de Condes de Aragón. Al día siguiente, pasó a disposición judicial del juzgado de instrucción número 6, y quedó en libertad, pero nada más salir de la Ciudad de la Justicia se comió una hamburguesa en un clásico local de la margen izquierda. Evidentemente, tampoco abonó su consumición y acabó en el calabozo.

El viernes, pasó a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 7 y se volvió a decretar su libertad. Eso sí, el titular del juzgado, Rafael Lasala, le impuso tres meses de multa a razón de 6 euros diarios (540 en total). Es la pena máxima cuando lo defraudado no excede de 400 euros, que es lo que la Fiscalía está pidiendo para él en cada caso dada la reiteración de su conducta delictiva. Pese a ello, el viernes volvió a hacer exactamente lo mismo. Tras salir del juzgado, recorrió apenas unos pocos cientos de metros hasta un restaurante de la calle de María de Echarri. Fue puesto de nuevo a disposición del juzgado, esta vez el 8, pero volvió a la calle hasta su detención el domingo.

Su conducta se repite día tras día en las calles de Zaragoza, pero en las próximas dos semanas no será así. Desayunará, comerá y cenará en la cárcel esta vez.